Léo Mendes avalia estreia da Ferroviária na Libertadores e faz críticas ao VAR

A Ferroviária estreou com vitória na Libertadores Feminina, mas o desempenho não foi o que esperava o treinador Léo Mendes. As Guerreiras Grenás ganharam o Adiffem por 1 a 0, com gol contra marcado por Garcia, defensora venezuelana.

Na segunda rodada, a Ferrinha enfrenta o Alianza Lima, do Peru, que estreou com um empate sem gols com o Boca Juniors. O time volta a campo no domingo (5), às 20h, no estádio do Banfield.

Sobre a estreia da Ferroviária na Libertadores

Na avaliação do treinador, a Ferroviária não começou a partida do jeito que haviam planejado e isso fez falta ao time no decorrer do jogo. Olhando para o outro lado, confessou ter sido surpreendido pelo nível de competitividade do adversário.

— Nós não estávamos no mesmo ritmo de competitividade com o adversário no começo do jogo e quando isso acontece, independente do nível das equipes, o jogo fica muito equilibrado. Então acabou surpreendendo a questão do Adiffem vir muito forte, muito agressivo, competindo muito e a gente tirando muito o pé, duelando muito pouco, possibilitando que ficassem um pouco mais no nosso campo em alguns momentos por essa falta de agressividade, de atitude. Mas depois, durante o jogo, nós melhoramos e fizemos o jogo ficar mais no campo de ataque. E aí você vai criando chances e nós sabíamos que uma hora a bola ia entrar, foi só no final do jogo.

O técnico considerou o oponente competitivo, mas também viu um pouco de "cera" para travar o jogo, o que atrapalhou a concentração de suas atletas. Por outro lado, entendeu que foi bom para que elas entendessem as diferenças da competição e "sentirem o que é a Libertadores".

— Têm vários ingredientes que não estamos habituados nas competições nacionais. As equipes sabem fazer o anti-jogo, então temos que estar preparados para esse tipo de duelo. Acredito que o pŕoximo duelo seja na mesma linha, embora o Alianza Lima tente produzir mais ofensivamente. Tem tudo pra ser um duelo com mais tempo de bola rolando, o que é positivo para gente.

Com apenas dois dias para o confronto, Leo explicou que o tempo disponível será utilizado para conversas e para mostrar vídeos individuais e coletivos, a fim de identificar o que poderia ter sido diferente e melhor. Independente disso, reforçou a importância da competitividade para que o time siga vencendo na Libertadores.

Crítica ao Var

Antes da bola entrar, aos 42 do segundo tempo, a Ferroviária teve dois gols anulados. O primeiro foi de Andressa, de cabeça, mas a arbitragem foi ao VAR e assinalou impedimento de Nath Vendito, que fez o cruzamento para a zagueira. No segundo, a irregularidade foi marcada em campo pela bandeirinha.

— Nós tinhamos certeza que o gol seria válidado, não vimos a irregularidade. Então quando anulou, mexeu com a equipe em campo, demoramos um pouco para retomar, o VAR ficou muito tempo parado para analisar o gol e então anular.

Jogos da Ferroviária na Libertadores

2/10, 20h: Ferroviária 1 x 0 Adiffem

5/10, 20h: Ferroviária x Alianza Lima

8/10, 16h: Ferroviária x Boca Juniors

