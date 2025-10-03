Millene faz golaço e São Paulo estreia com vitória na Libertadores
Camilinha fechou o placar no segundo tempo
Na estreia do São Paulo na Libertadores Feminina, Milene e Camilinha marcaram para garantir a vitória sobre o San Lorenzo. O jogo foi nesta sexta-feira (3), no estádio Florencio Sola, do Banfield.
O resultado deixa o Tricolor empatado em pontos e saldo de gols com o Colo-Colo, que venceu o Olímpia pelo mesmo placar. O time volta a campo na segunda-feira (6), contra o time chileno.
Como foi São Paulo x San Lorenzo
Primeiro tempo
O San Lorenzo começou o jogo com uma postura agressiva, pressionando a saída de bola do São Paulo e ocupando o campo de ataque, mas pecando no último passe. Mesmo assim, a primeira chance de perigo foi do Tricolor, em jogada individual de Serrana. Pela direita, limpou a marcação e passou para Aline Milene, da entrada da área, carimbar o travessão.
Poucos minutos depois, foi a vez do time da casa fazer Carlinha trabalhar em chute de média distância de Zacmón. Aos 39, em bola parada, o Tricolor abriu o placar em lançamento rápido de Calderan para Millene, que pegou a defesa desorganizada, dominou e estufou a rede. O VAR ficou alguns minutos checando a posição da atacante até que o gol fosse confirmado.
Segundo tempo
Os times voltaram intensos do intervalo, com o San Lorenzo arriscando primeiro chute e o São Paulo respondendo com uma bola na trave de Isa. Enquanto o time argentino tentava crescer no jogo, Camilinha tratou de acabar com a festa. Aos 13, girou em cima da marcação e bateu forte para o gol.
A atacante Zacmón foi a principal jogadora do ataque argentino, arriscando finalizações de fora da área e parando em defesas seguras de Carlinha. Administrando o resultado, o Tricolor voltou a ameaçar aos 32 minutos, quando Bia Menezes cruzou na área para Isa, que tentou tirar da goleira, mas não conseguiu completar a jogada.
Querendo mais, Camilinha quis ampliar o placar em batida de fora, mas a goleira defendeu. Nos acréscimos, Isa recebeu lançamento e ficou cara a cara com Pereyra, mas bateu para fora.
⚽😱 Que golaço, Millene!— CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 3, 2025
🔴⚪⚫ O primeiro do @saopaulofc_fem na história da CONMEBOL #LibertadoresFEMEnVIVO
🏆️ #AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/KYh1nVJFRH
Ficha do jogo
Libertadores Feminina - 1ª rodada
São Paulo x San Lorenzo
🏟️ Estádio Florencio Solá, Buenos Aires, Argentina
⚽ Gols: Millene (39/1T), Camilinha
🟨 Amarelos: Lourdes Gonzalez (SAN)
São Paulo (Técnico: Thiago Viana)
Carlinha, Bruna Calderan, Carol Gil, Kaká, Bia Menezes (Jé Soares), Karla Alves, Aline Milene (Darlene), Camilinha, Isa, Serrana (Maressa), Milene (Taty Senna)
San Lorenzo (Técnico: Franco Bertera)
Gabriela Pereyra, Gisel Vidal, Vanina Preininger, Florencia Coronel, Maricel Pereyra, Virginia Leonor, Lourdes Gonzalez, Sabina Coronel (Vazquez), Luciana Zacmon (Egashira), Katherine Castillo e Juana Fonseca (Pafundi)
Jogos do São Paulo na Libertadores
- 3/10, 20h: São Paulo 2 x 0 San Lorenzo
- 6/10, 20h: São Paulo x Colo-Colo
- 9/10, 20h: São Paulo x Olímpia
