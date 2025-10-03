menu hamburguer
Futebol Feminino

Millene faz golaço e São Paulo estreia com vitória na Libertadores

Camilinha fechou o placar no segundo tempo

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
21:54
Milene comemora seu gol pelo São Paulo na Libertadores Feminina (Foto: Reprodução/Conmebol)
Milene comemora seu gol pelo São Paulo na Libertadores Feminina (Foto: Reprodução/Conmebol)
  Matéria
  Mais Notícias

Na estreia do São Paulo na Libertadores Feminina, Milene e Camilinha marcaram para garantir a vitória sobre o San Lorenzo. O jogo foi nesta sexta-feira (3), no estádio Florencio Sola, do Banfield.

O resultado deixa o Tricolor empatado em pontos e saldo de gols com o Colo-Colo, que venceu o Olímpia pelo mesmo placar. O time volta a campo na segunda-feira (6), contra o time chileno.

Como foi São Paulo x San Lorenzo

Primeiro tempo

O San Lorenzo começou o jogo com uma postura agressiva, pressionando a saída de bola do São Paulo e ocupando o campo de ataque, mas pecando no último passe. Mesmo assim, a primeira chance de perigo foi do Tricolor, em jogada individual de Serrana. Pela direita, limpou a marcação e passou para Aline Milene, da entrada da área, carimbar o travessão.

Poucos minutos depois, foi a vez do time da casa fazer Carlinha trabalhar em chute de média distância de Zacmón. Aos 39, em bola parada, o Tricolor abriu o placar em lançamento rápido de Calderan para Millene, que pegou a defesa desorganizada, dominou e estufou a rede. O VAR ficou alguns minutos checando a posição da atacante até que o gol fosse confirmado.

Segundo tempo

Os times voltaram intensos do intervalo, com o San Lorenzo arriscando primeiro chute e o São Paulo respondendo com uma bola na trave de Isa. Enquanto o time argentino tentava crescer no jogo, Camilinha tratou de acabar com a festa. Aos 13, girou em cima da marcação e bateu forte para o gol.

A atacante Zacmón foi a principal jogadora do ataque argentino, arriscando finalizações de fora da área e parando em defesas seguras de Carlinha. Administrando o resultado, o Tricolor voltou a ameaçar aos 32 minutos, quando Bia Menezes cruzou na área para Isa, que tentou tirar da goleira, mas não conseguiu completar a jogada.

Querendo mais, Camilinha quis ampliar o placar em batida de fora, mas a goleira defendeu. Nos acréscimos, Isa recebeu lançamento e ficou cara a cara com Pereyra, mas bateu para fora.

Ficha do jogo

Libertadores Feminina - 1ª rodada
São Paulo x San Lorenzo

🏟️ Estádio Florencio Solá, Buenos Aires, Argentina
⚽ Gols: Millene (39/1T), Camilinha
🟨 Amarelos: Lourdes Gonzalez (SAN)

São Paulo (Técnico: Thiago Viana)
Carlinha, Bruna Calderan, Carol Gil, Kaká, Bia Menezes (Jé Soares), Karla Alves, Aline Milene (Darlene), Camilinha, Isa, Serrana (Maressa), Milene (Taty Senna)

San Lorenzo (Técnico: Franco Bertera)
Gabriela Pereyra, Gisel Vidal, Vanina Preininger, Florencia Coronel, Maricel Pereyra, Virginia Leonor, Lourdes Gonzalez, Sabina Coronel (Vazquez), Luciana Zacmon (Egashira), Katherine Castillo e Juana Fonseca (Pafundi)

Jogos do São Paulo na Libertadores

  1. 3/10, 20h: São Paulo 2 x 0 San Lorenzo
  2. 6/10, 20h: São Paulo x Colo-Colo
  3. 9/10, 20h: São Paulo x Olímpia

Jogadoras do São Paulo comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Reprodução/Conmebol)
