menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Internacional x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo

Inter e Atlético-MG precisam vencer para se recuperar

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 06/12/2025
16:00
Internacional x Bragantino
imagem cameraInternacional e Bragantino se enfrentam no Beira-Rio (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em 18º, com 41 pontos, e precisando deixar a zona de rebaixamento para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebe, neste domingo (7), às 16h (de Brasília), o Bragantino, nono, com 48. O duelo, válido pela última rodada, exige uma vitória colorada. Mas não só isso. O time de Abel Braga precisa de quatro resultados paralelos. Empate ou derrota alvirrubra significa queda para a Série B. O jogo do estádio Beira-Rio terá transmissão da Premiere (TV paga).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Clique para assistir no Premiere

Ficha do jogo

Internacional-escudo-onde-assistir
INT
Bragantino-escudo-onde-assistir
BRA
37ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Domingo, 7 de dezembro, 16h (de Brasília)
Local
Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Árbitro
Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes
Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)
Var
Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Onde assistir

Como chegam Internacional e Bragantino

No Z4, o Internacional chega desesperado, vindo de duas goleadas, nas quais tomou oito gols – 5 a 1 para o Vasco, no dia 28, e 3 a 0 para o São Paulo, no dia 3. Para não cair para a Série B, a equipe gaúcha precisa vencer e torcer por dois de quatro resultados paralelos – empate ou derrota do Vitória no jogo com o São Paulo, e derrotas de Fortaleza contra o Botafogo, Ceará ante o Palmeiras e Santos frente ao Cruzeiro (essa ainda depende do saldo).Abel Braga terá força máxima dentro do possível, com retorno de Carbonero, mas com as ausências dos goleiros Ivan e Anthoni e do volante Luis Otávio, lesionados.

Enquanto isso, o Bragantino chega buscando uma vitória também para seguir sonhando com uma possível oitava vaga do Brasil na Libertadores. Além de depender da conquista da Copa do Brasil por Cruzeiro ou Fluminense, bem como de derrota do São Paulo para o Vitória nesta última rodada. A equipe paulista vem de vitória por 4 a 0 sobre a equipe baiana, em jogo atrasado da 34ª rodada.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo Internacional x Bragantino, pelo Brasileirão (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X BRAGANTINO

37ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Premiere (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Rafael Borré). (Técnico: Abel Braga).

continua após a publicidade

BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha, Jhon Jhon e Isidro Pitta. (Técnico: Vagner Mancini).

Internacional comemora gol de Ricardo Mathias diante do Bragantino (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)
No primeiro turno o Inter venceu o Bragantino (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)


circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias