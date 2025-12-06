Internacional x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo
Inter e Atlético-MG precisam vencer para se recuperar
Em 18º, com 41 pontos, e precisando deixar a zona de rebaixamento para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebe, neste domingo (7), às 16h (de Brasília), o Bragantino, nono, com 48. O duelo, válido pela última rodada, exige uma vitória colorada. Mas não só isso. O time de Abel Braga precisa de quatro resultados paralelos. Empate ou derrota alvirrubra significa queda para a Série B. O jogo do estádio Beira-Rio terá transmissão da Premiere (TV paga).
Ficha do jogo
Como chegam Internacional e Bragantino
No Z4, o Internacional chega desesperado, vindo de duas goleadas, nas quais tomou oito gols – 5 a 1 para o Vasco, no dia 28, e 3 a 0 para o São Paulo, no dia 3. Para não cair para a Série B, a equipe gaúcha precisa vencer e torcer por dois de quatro resultados paralelos – empate ou derrota do Vitória no jogo com o São Paulo, e derrotas de Fortaleza contra o Botafogo, Ceará ante o Palmeiras e Santos frente ao Cruzeiro (essa ainda depende do saldo).Abel Braga terá força máxima dentro do possível, com retorno de Carbonero, mas com as ausências dos goleiros Ivan e Anthoni e do volante Luis Otávio, lesionados.
Enquanto isso, o Bragantino chega buscando uma vitória também para seguir sonhando com uma possível oitava vaga do Brasil na Libertadores. Além de depender da conquista da Copa do Brasil por Cruzeiro ou Fluminense, bem como de derrota do São Paulo para o Vitória nesta última rodada. A equipe paulista vem de vitória por 4 a 0 sobre a equipe baiana, em jogo atrasado da 34ª rodada.
Tudo sobre o jogo Internacional x Bragantino, pelo Brasileirão (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X BRAGANTINO
37ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Premiere (TV fechada)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Rafael Borré). (Técnico: Abel Braga).
BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha, Jhon Jhon e Isidro Pitta. (Técnico: Vagner Mancini).
