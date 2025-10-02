O crescimento do futebol feminino no Brasil fez com que o país se tornasse um exportador de talentos para outros países, inclusive para times sul-americanos. Nesta temporada da Libertadores Feminina, há 12 brasileiras atuando por estas equipes, além das 77 que disputam a competição por São Paulo, Ferroviária e Corinthians.

Dentre esses times, o Alianza Lima, do Peru, é o que possui mais atletas do Brasil, somando seis entre as 23 inscritas. O Colo-Colo conta com uma jogadora e a treinadora Tatiele Silveira, enquanto Nacional e Independiente del Valle (Dragonas), têm duas cada.

A técnica teve longo currículo no Brasil, com passagem por times como Grêmio, Internacional, Ferroviária e Santos. Em 2023, foi contratada pelo Vasco, mas deixou o clube rumo ao Chile, onde permanece até hoje.

Treinadora Tatiele Silveira é a atual campeã chilena com o Colo-Colo. (Foto: reprodução)

Confira as lista de brasileiras na Libertadores Feminina

Annaysa - Alianza Lima Silvani Oliveira - Alianza Lima Kaila Gomes - Alianza Lima Rafaela Marques - Alianza Lima Karol Lins - Alianza Lima Joyce Amara - Alianza Lima Tatiele (Treinadora) - Colo-Colo Camila Martins - Colo-Colo Larissa Nunes - Independiente del Valle (Dragonas) Mary Camillo - Independiente del Valle (Dragonas) Joiceana Scatola - Nacional Isabela Martins - Nacional

Onde jogaram no Brasil?

Annaysa

A atacante de 29 anos atuou pelo Fluminense em 2023 e 2024 antes de ser transferida para o Alianza Lima. Antes, teve passafem por Avaí Kindermann, Ceará, Flamengo, Benfica (POR), Osasco Audax e Sport.

Silvani Oliveira

Meio-campista de 31 anos, Silvani também está em sua primeira temporada pelo clube peruano. Em 2023 e 2024, defendeu o América Mineiro, com passagens por Mixto, Esmac e Tuna Luso.

Kaila Gomes

Contratada como reforço do Alianza Lima em 2025, a lateral-esquerda de 25 anos começou no São Gonçalo, do Ceará, passando depois por Tiradentes-PI, Fortaleza e Avaí Kindermann.

Rafaela Marques

No time peruano desde 2024, Rafaela é meia e tem 31 anos. Antes, defendia o Avai Kindermann, tendo passagens por São José, Taubaté, Vasco e Duque de Caxias.

Karol Lins

A atacante de 31 anos também está em seu primeiro ano vestindo a camisa do Alianza Lima. ANtes, defendeu o Vitória, Taubaté, 3B da Amazônia, Real Ariquemes, Botafogo, Grêmio, São José e Portuguesa.

Joyce Amara

Aos 27 anos, Joyce é mais uma atacante na liga peruana. Em 2024, jogou por Atlético Mineiro e Taubaté, tendo passagens anteriores por Minas Brasília, bragantino, Athletico Paranaense, São José, América Mineiro, Foz Cataratas, Osasco Audax, Vitória das Tabocas e Centro Olímpico.

Camila Martins

Em sua primeira temporada no Colo-Colo, a zagueira de 35 anos defendia o Santos antes de ir para o Chile, com longa passagem pelo clube paulista. Entre 2019 e 2020, jogou pelo Shanghai Shenhua, da China, e antes jogava no São Francisco-BA.

Larissa Nunes

Natural de Minas Gerais, a goleira de 21 anos passou por Cruzeiro, América e Atlético antes de sua primeira passagem pelas Dragonas, em 2023. No ano seguinte, voltou ao Brasil, onde defendeu o Itabirito, o Ação-MT e o Operário-MT, e então voltou ao clube equatoriano em 2025.

Mary Camilo

Aos 29 anos, a goleira também defende o Independiente del Valle. Em 2023 e 2024, defendeu o Corinthians, sendo bicampeã da Libertadores. Antes, passou por Botafogo, Cruzeiro, Grêmio, VItória e São Francisco-BA.

Joiceana Scatola

Joice começou a temporada no Vitória, mas foi transferida para o Nacional do Uruguai. Aos 25 anos, já passou por Mixto, Ska Brasil, Vasco, Cruzeiro, Ipatinga, Juventude Timonense e Osasco Audax.

Isabela Martins

Também em sua primeira temporada no Nacional, a zagueira de 27 anos jogava no Athletico Paranaense antes de ir para o Uruguai. Ela também atuou no futebol universitário dos Estados Unidos.

