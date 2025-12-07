Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (07/12/2025)
Veja os jogos televisionados deste domingo (7)
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (8), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os jogos da rodada da final do Brasileirão, Premier League, La Liga, Bundesliga e entre outros campeonatos
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 7 de dezembro de 2025)
Brasileirão
Atlético-MG x Vasco – 16h – Premiere
Botafogo x Fortaleza – 16h – Premiere
Ceará x Palmeiras – 16h – Record, CazéTV e Premiere
Corinthians x Juventude – 16h – Premiere
Fluminense x Bahia – 16h – Premiere
Internacional x RB Bragantino – 16h – Premiere
Santos x Cruzeiro – 16h – Premiere
Sport x Grêmio – 16h – Premiere
Vitória x São Paulo – 16h – Premiere
La Liga
Elche x Girona – 10h – Disney+
Valencia x Sevilla – 12h15 – ESPN 2 e Disney+
Espanyol x Rayo Vallecano – 14h30 – Disney+
Real Madrid x Celta de Vigo – 17h – Disney+
Ligue 1
Nice x Angers – 11h – CazéTV
Premier League
Brighton x West Ham – 11h – Disney+
Fulham x Crystal Palace – 13h30 – ESPN e Disney+
Bundesliga
Hamburgo x Werder Bremen – 11h30 – Canal GOAT e OneFootball
Borussia Dortmund x Hoffenheim – 13h30 – CazéTV e OneFootball
Campeonato Italiano
Cremonese x Lecce – 8h30 – Disney+
Cagliari x Roma – 11h – ESPN e Disney+
Lazio x Bologna – 14h – Disney+
Napoli x Juventus – 16h45 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano feminino
Inter de Milão (F) x Genoa (F) – 8h30 – Canal GOAT
Campeonato Inglês feminino
Leicester City (F) x Manchester City (F) – 9h – ESPN, Disney+ e Canal GOAT
Manchester United (F) x West Ham (F) – 9h – Disney+
Chelsea (F) x Everton (F) – 11h30 – ESPN 4 e Disney+
Copa da Inglaterra (segunda fase)
Slough Town x Macclesfield Town – 9h30 – Disney+
Boreham Wood x Newport County – 11h30 – Disney+
Gateshead x Walsall – 12h30 – Disney+
Blackpool x Carlisle United – 14h30 – Disney+
Campeonato Alemão (segunda divisão)
Eintracht Braunschweig x Holstein Kiel – 9h30 – OneFootball
Nurnberg x Greuther Furth – 9h30 – OneFootball
Hertha Berlin x Magdeburg – 9h30 – OneFootball
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
Cadiz x Racing Santander – 10h – Disney+
Leganés x Córdoba – 12h15 – Disney+
Deportivo La Coruña x Castellón – 14h30 – Disney+
Eibar x Cultural Leonesa – 14h30 – Disney+
Campeonato Holandês
AZ Alkmaar x Go Ahead Eagles – 10h30 – Disney+
Campeonato Escocês
Celtic x Hearts – 12h – Canal GOAT
Campeonato Grego
AEL x Panathinaikos – 12h30 – SportyNet (YouTube)
PAOK x Aris – 14h30 – SportyNet (YouTube)
Campeonato Turco
Goztepe x Trabzonspor – 14h – Disney+
Campeonato Português
Estrela da Amadora x Arouca – 15h – Disney+
Tondela x Porto – 17h30 – Disney+
Campeonato Argentino (semifinal)
Boca Juniors x Racing – 19h – ESPN 4 e Disney+
