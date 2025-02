Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (19), os destaques dos jogos de hoje são os quatro playoffs da Champions League, principalmente o duelo épico entre Real Madrid x Manchester City, a estreia de Corinthians na Pré-Libertadores, Grêmio e Ceará pela Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Paulista, Premier League, Champions League Asiática e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025)

Champions League

14h45 - Borussia Dortmund x Sporting - TNT e Max, Tempo Real

17h - Real Madrid x Manchester City - Max, Tempo Real

17h - PSV x Juventus - TNT e Max, Tempo Real

17h - PSG x Brest - Space e Max, Tempo Real

Copa do Brasil

15h30 - Tuna Luso x Sampaio Corrêa

19h - Santa Cruz-RN x Náutico - Sportv e Premiere, Tempo Real

19h30 - Boavista x CSA

19h30 - São Raimundo-RR x Grêmio - Prime Video, Tempo Real

20h - Sergipe x Ceará - Prime Video, Tempo Real

20h - Capital x Portuguesa-RJ

20h - Porto Velho x Cuiabá

20h30 - Trem-AP x Brusque

21h - Independência x Manaus

21h30 - ASA x Atlético-GO - Sportv e Premiere, Tempo Real

Grêmio em sua chegada para encarar o São Raiumundo pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Pré-Libertadores

19h - Boston River x Ñublense - ESPN 4 e Disney+, Tempo Real

21h30 - Universidad Central x Corinthians - Globo, ESPN e Disney+, Tempo Real

21h30 - El Nacional x Barcelona de Guayaquil - ESPN 2 e Disney+, Tempo Real

Campeonato Paulista

18h30 - Água Santa x Inter de Limeira - UOL Play, Nosso Futebol e Zapping, Tempo Real

19h - Guarani x Velo Clube - UOL Play, Nosso Futebol e Zapping, Tempo Real

19h15 - Santos x Noroeste - UOL Play, Nosso Futebol e Zapping, Tempo Real

19h30 - São Paulo x Ponte Preta - Record, R7, PlayPlus, CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping, Tempo Real

Campeonato Inglês

16h30 - Aston Villa x Liverpool - ESPN e Disney+, Tempo Real

Copa do Nordeste

19h - Sport x Moto Club - Premiere, Tempo Real

19h - CRB x Sousa - Premiere

21h30 - Fortaleza x Vitória - ESPN 4, Disney+ e Premiere, Tempo Real

Champions League Elite da Ásia

9h - Shanghai Port x Yokohama F. Marinos - Disney+, Tempo Real

Champions League Two da Ásia (oitavas)

9h - Bangkok United x Sydney FC - Disney+, Tempo Real

Concacaf Champions Cup

20h30 - Herediano x Real Salt Lake - Disney+, Tempo Real

22h - Sporting Kansas City x Inter Miami - ESPN 3 e Disney+, Tempo Real

22h - Antigua x Seattle Sounders - Disney+, Tempo Real

0h - Motagua x Cincinnati - Disney+, Tempo Real

Campeonato Gaúcho

19h - São José x EC Pelotas - Youtube GZH

21h30 - Avenida x Brasil de Pelotas

Campeonato Paulista A2

15:00 - Primavera SP x Votuporanguense - Youtube

15:00 - Juventus x Gremio Prudente - Youtube

19:00 - Ituano x Oeste - Youtub

19:30 - São Bento x Santo André - Youtube

19:30 - Linense x Capivariano - Youtube

20:00 - XV de Piracicaba x Ferroviária - Canal GOAT, Youtube

20:00 - Taubate x Rio Claro - Youtube

National League

16:45 - FC Halifax Town x Rochdale - DAZN

16:45 - Braintree x Wealdstone - DAZN

16:45 - Eastleigh x Dagenham & Redbridge - DAZN

Campeonato Capixaba

19h - Real Noroeste x Rio Branco ES (Campeonato Capixaba) - TVE ES

Campeonato Baiano

19:15 - Jacobina x Atlético Alagoinhas - TVE Bahia

21:30 - Jacuipense x Porto BA - TVE Bahia

Campeonato Paraibano

20:15 - Picuiense x EC de Patos

Campeonato Catarinense

20:30 - Hercilio Luz x Criciúma

Real Madrid x Manchester City: expectativa para o duelo

Assim como no primeiro encontro entre as equipes, que aconteceu na semana passada, a decisão no Santiago Bernabéu promete ser eletrizante. No jogo de ida dos playoffs, o Real Madrid levou a melhor ao vencer os donos da casa de virada por 3 a 2.

Como foi o primeiro duelo

Antes mesmo de a bola rolar, o duelo no Etihad Stadium já estava movimentado. A torcida do Manchester City estendeu bandeirão de Rodri com a Bola de Ouro junto da frase "Pare de chorar", em provocação a Vini Jr.

Com bola rolando, o ritmo também foi intenso. Logo aos nove minutos, Vinícius saiu cara a cara com Éderson e driblou o goleiro, sendo derrubado. O árbitro chegou a assinalar pênalti, mas o assistente apontou impedimento no lance. Com os Citizens tendo mais a posse de bola e ocupando o campo de ataque, os Merengues seguiram apostando em saídas de velocidade. Assim, Mbappé forçou o Éderson a fazer grande defesa logo na jogada seguinte.

Apesar dos sustos iniciais, foi o Manchester City quem balançou a rede primeiro. Grealish levantou para Gvardiol, que ajeitou de peito para Haaland finalizar de chapa e abrir o placar para os donos da casa aos 18 minutos. O jogo seguiu agitado antes do intervalo, com seis finalizações para os ingleses e nove para os espanhóis, mas a vantagem mínima se manteve.

Logo no início do segundo tempo, o City teve grande chance para ampliar o placar, mais uma vez com Haaland. O norueguês recebeu de De Bruyne, driblou Ceballos e chutou de canhota. Após desvio em Camavinga, a bola explodiu no travessão.

Contudo, ao contrário da primeira etapa, desta vez foi o Real Madrid quem sobreviveu ao susto e chegou ao gol. Após boas chances de Bellingham e Mbappé, o francês teve nova oportunidade de marcar. Ceballos levantou na área para o camisa 9, que bateu de voleio. Apesar da plasticidade, a bola pegou na canela do atacante, o suficiente para enganar Éderson e empatar a partida.

O gol trouxe ânimo para os Merengues, que pressionaram em busca da virada. Mesmo assim, foram os donos da casa que chegaram ao segundo gol primeiro. Foden foi derrubado dentro da área, quase em cima da linha, por Ceballos. Em cobrança de pênalti, Haaland deslocou Courtois para marcar mais um e colocar o City na frente aos 35 minutos da segunda etapa.

Mesmo em desvantagem com poucos minutos restantes, o Real Madrid mostrou que é o dono da Champions League. Aos 41 minutos, logo após entrar em campo, Brahim Díaz igualou o placar após rebote de chute de Vini Jr, que aproveitou saída de bola errada de Éderson.

Já nos acréscimos, veio a virada. Vinícius roubou a bola de Rico Lewis e tentou encobrir o goleiro do City, mas pegou mal na bola. Para sorte dos Merengues, Jude Bellingham estava no lugar certo para aproveitar o chute ruim e virar o duelo no Etihad, dando números finais ao jogo de ida.