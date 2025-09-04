menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians confirma estádio da final do Brasileirão Feminino

Brabas decidem o título contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena

Torcida do Corinthians na NeoQuímica Arena na final do Brasileirão Feminino de 2024
Torcida do Corinthians na NeoQuímica Arena na final do Brasileirão Feminino de 2024 (foto: Flickr/CBF)
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
19:34
Em busca de seu sétimo título do Brasileirão Feminino, o Corinthians confirmou o jogo de volta da decisão contra o Cruzeiro na Neo Química Arena, no dia 14 (domingo), às 10h30. A ida será neste domingo (7), no mesmo horário, no Independência, em Belo Horizonte.

Os maiores públicos do futebol feminino brasileiro pertencem às Brabas quando mandam seus jogos no estádio. Em 2024, na final contra o São Paulo, o time renovou seu recorde, colocando 44.529 torcedores para ver o hexacampeonato.

Durante a competição, o clube paulista mandou seus jogos em outros locais. Na semi, jogou no Canindé e nas quartas de final, no Pacaembu. Durante a fase de grupos, jogou também no Parque São Jorge e no estádio José Liberatti, em Osasco.

➡️ Ingressos de Cruzeiro x Corinthians, final do Brasileiro Feminino, estão à venda

Timão é dono dos maiores públicos do futebol feminino brasileiro

Com um projeto consolidado e hegemônico no cenário nacional e continental, o Corinthians é dono dos quatro maiores públicos do futebol feminino brasileiro. Fechando o top-5, o Internacional mostra o caminho para outros clubes. Veja a lista:

  1. 44.529 - Corinthians x São Paulo - volta da final do Brasileirão Feminino de 2024, na Neo Química
  2. 42.566 - Corinthians x Ferroviária - volta da final do Brasileirão Feminino de 2023, na Neo Química
  3. 41.070 - Corinthians x Internacional - volta da final do Brasileirão Feminino de 2022, na Neo Química
  4. 40.235 - Corinthians x São Paulo - volta da final do Paulsitão Feminino de 2023, na Neo Química
  5. 36.330 - Internacional x Corinthians - ida da final do Brasileirão Feminino de 2024, no Beira Rio

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Finalista do Brasileirão Feminio, Cruzeiro busca novo recorde

A expectativa é de que o Independência esteja totalmente lotado domingo (7). Todos os setores do estádio serão abertos. Na segunda partida da semifinal contra o Palmeiras, domingo (30), o público foi de 13.533 torcedores, recorde na história do futebol feminino em Minas Gerais.

O espaço destinado aos torcedores do Corinthians será a Cadeira Ismêmia, com entrada pelo portão 8, na rua Ismênia Tunes, e os mesmos preços da torcida do Cruzeiro.

➡️ Corinthians e Cruzeiro garantem vaga na Libertadores Feminina 2026; veja detalhes

Corinthians quebrou o recorde de público no futebol feminino na final do Brasileirão Feminino em 2024
Corinthians quebrou o recorde de público no futebol feminino na final do Brasileirão Feminino em 2024 (Foto: Flickr/CBF)

