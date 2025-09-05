Santos renova contrato com zagueira por mais uma temporada

O Santos anunciou, nesta sexta-feira (5), a renovação de vínculo com a zagueira Ana Alice, de 36 anos, até 31 de dezembro de 2026. O vínculo anterior ia só até o fim desta temporada.

Contratada no início do ano, a experiente defensora rapidamente se firmou como titular. Foram 19 jogos disputados em 2024, com dois gols e uma assistência. Agora, se prepara para a disputa da Série A1 do Brasileirão Feminino na próxima temporada, no ano de retorno da equipe à elite.

— Estou muito feliz e confiante de que 2026 será ainda melhor. Estou renovada, restaurada e realizada em vestir essa camisa. Além de jogar pelas Sereias, morar em Santos é espetacular. Me adaptei rápido e viver esse sonho é maravilhoso — declarou a defensora.

Com passagens por Atlético-MG, Juventus, Rio Preto, Grêmio, Ferroviária e São Paulo, Ana Alice também teve experiências no exterior, em Israel e Portugal.

Entre os principais títulos da carreira de Ana estão uma Libertadores da América Feminina, dois títulos do Brasileirão Feminino e a taça da Série A2 Feminina, conquistada nesta temporada com a camisa santista.

Santos foca no Paulistão Feminino

Após ser campeão da Série A2 Feminina diante do Botafogo, o Santos se concentra exclusivamente no Paulistão Feminino. A equipe está na quinta colocação e soma nove pontos em sete jogos, portanto, fora da zona de classificação para a segunda fase.

O próximo desafio das Sereias da Vila será no dia 20 de setembro, contra o Corinthians, no Parque São Jorge, às 11h (horário de Brasília), pelo estadual.

