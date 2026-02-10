Chapecoense x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Brasileirão
Chape e Coxa se enfrentam pela terceira rodada da Série A
Chapecoense e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, pela terceira rodada do Brasileirão. O jogo terá transmissão do canal Premiere (streaming). Clique para assistir no Premiere.
A Chape está invicta e ocupa a terceira colocação da Série A, com quatro pontos. O Coxa é o 11º colocado, com três pontos.
Ficha do jogo
Como chegam os dois times?
A Chapecoense empatou com o Criciúma em 0 a 0 no domingo (9), na Arena Condá, e avançou à semifinal do Campeonato Catarinense. Na Série A, a Chape buscou o empate em 1 a 1 com o Vasco da Gama, em São Januário, na última rodada - antes, fez 4 a 2 no Santos, em casa.
Para o jogo, o treinador Gilmar Dal Pozzo avalia se algum jogador receberá um descanso por conta do desgaste de jogos seguidos. O volante Higor Meritão e o meia Jean Carlos aparecem como possibilidades, caso haja atletas poupados.
O Coritiba se classificou para a semifinal do Campeonato Paranaense no domingo (9) ao vencer o Cianorte por 2 a 0, no Couto Pereira, com um time misto. No Brasileirão, o Coxa vem de vitória contra o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, no Mineirão, e se recuperou da derrota por 1 a 0 para o Bragantino, em casa, na estreia.
O técnico Fernando Seabra tem o retorno do meia Josué, que cumpriu suspensão na rodada passada e briga por vaga com Lavega. Já o volante Sebastián Gómez, com lesão muscular na coxa, fica de fora, e Vini Paulista é a principal alternativa.
Confira as informações do jogo entre Chapecoense e Coritiba pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE X CORITIBA
3ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Quarta-feira, 11 de fevereiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
📺 Onde assistir: Premiere (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CHAPECOENSE (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)
Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo e Eduardo Doma; Everton, Rafael Carvalheira, Camilo, Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho e Ítalo.
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; William Oliveira, Vini Paulista e Josué (Lavega); Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.
