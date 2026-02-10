menu hamburguer
Vasco

Vasco x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em São Januário

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/02/2026
12:16
Vasco e Bahia se enfrentam na terceira rodada do Brasileirão (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraVasco e Bahia se enfrentam na terceira rodada do Brasileirão (Foto: Arte Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco recebe o Bahia nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e Premiere (Pay-per-view)

➡️ Com contrato até junho, Coutinho começa 2026 em alta no Vasco

Ficha do jogo

Escudo-VASCO
VAS
BAH
3ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026
Local
São Januário
Árbitro
Paulo Cesar Zanovelli da Silva
Assistentes
Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva
Var
Rodolpho Toski Marques
Onde assistir
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Como chegam Vasco e Bahia?

O Gigante da Colina entra em campo em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Após estrear com derrota de virada para o Mirassol, o Vasco ficou no empate com a Chapecoense na rodada seguinte e tenta agora reencontrar o caminho dos três pontos. Para o confronto, o técnico contará com o reforço do lateral-esquerdo Cuiabano, recém-contratado e já regularizado.

Do outro lado, o Bahia chega embalado e ainda invicto na competição. O Tricolor de Aço venceu o Corinthians por 2 a 1 na estreia e, na última rodada, empatou com o Fluminense diante de sua torcida, mantendo a boa sequência no início do Brasileirão.

Confira as informações do jogo entre Vasco x Bahia

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BAHIA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 3ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Brigida Cirilo Ferreira
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta (Saldivia), Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Provável escalação do Bahia

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Ramos e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

