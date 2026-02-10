Vasco x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em São Januário
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco recebe o Bahia nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e Premiere (Pay-per-view)
Vasco regulariza Cuiabano e trabalha para inscrever Spinelli para partida contra o Bahia
Vasco
Vasco anuncia a contratação do atacante Claudio Spinelli
Vasco
CBF determina que Vasco pague valor milionário ao Atlético-MG: entenda o caso
Futebol Nacional
➡️ Com contrato até junho, Coutinho começa 2026 em alta no Vasco
Ficha do jogo
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Como chegam Vasco e Bahia?
O Gigante da Colina entra em campo em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Após estrear com derrota de virada para o Mirassol, o Vasco ficou no empate com a Chapecoense na rodada seguinte e tenta agora reencontrar o caminho dos três pontos. Para o confronto, o técnico contará com o reforço do lateral-esquerdo Cuiabano, recém-contratado e já regularizado.
Do outro lado, o Bahia chega embalado e ainda invicto na competição. O Tricolor de Aço venceu o Corinthians por 2 a 1 na estreia e, na última rodada, empatou com o Fluminense diante de sua torcida, mantendo a boa sequência no início do Brasileirão.
➡️ Aposte em Vasco x Bahia pelo Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Confira as informações do jogo entre Vasco x Bahia
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BAHIA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 3ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Brigida Cirilo Ferreira
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta (Saldivia), Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.
Provável escalação do Bahia
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Ramos e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias