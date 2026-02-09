West Ham e Manchester United se enfrentam nesta terça-feira (10), às 17h15 (de Brasília), pela 26ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Estádio Olímpico de Londres (ING), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo WES MUN 26ª rodada Premier League Data e Hora Terça-feira, 10 de fevereiro, às 17h15 (de Brasília) Local Estádio Olímpico de Londres (ING) Árbitro Simon Hooper Assistentes Adrian Holmes, Simon Long e Tim Robinson (quarto árbitro) Var Craig Pawson (VAR1) e Dan Robathan (AVAR) Onde assistir

O West Ham inicia a rodada abrindo a zona de rebaixamento e entra em campo pressionado pela necessidade de vencer para tentar deixar o Z-3. O time londrino chega para o compromisso sem Jean-Clair Todibo, suspenso, e sem o goleiro Lukasz Fabianski, que segue fora por lesão nas costas. A tendência é que Nuno Espírito Santo repita a formação utilizada no fim de semana.

Do outro lado, o Manchester United vive fase positiva e soma 13 pontos nos últimos 15 disputados, mirando uma vitória para seguir firme na briga por vaga no G-4. A equipe comandada por Michael Carrick, porém, também tem desfalques: Patrick Dorgu, Mason Mount e Matthijs de Ligt seguem fora por lesão. Com exceção dessas ausências, o elenco está à disposição, e uma possível mudança está na lateral direita, onde Mazraoui disputa posição com Dalot.

Tudo sobre o jogo entre West Ham e Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

West Ham 🆚 Manchester United

26ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: terça-feira, 10 de fevereiro às 17h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Simon Hooper

🚩 Assistentes: Adrian Holmes, Simon Long e Tim Robinson (quarto árbitro)

📺 VAR: Craig Pawson (VAR1) e Dan Robathan (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)

Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi e Diouf; Soucek e Potts; Bowen, Mateus Fernandes e Summerville; Taty Castellanos.

Manchester United (Técnico: Michael Carrick)

Lammens; Diogo Dalot (Mazraoui), Lisandro Martínez, Harry Maguire e Luke Shaw; Mainoo e Casemiro; Diallo, Bruno Fernandes e Mbeumo; Matheus Cunha.

