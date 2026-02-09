Confira horários e onde assistir à 17ª rodada da Superliga Feminina

A partir de terça-feira (10) e até quinta (12), acontecem os jogos da 17ª rodada, a sexta do returno, da Superliga Feminina. O Sesc RJ Flamengo segue como líder isolado da tabela, mas, logo atrás, o Minas busca diminuir a diferença. Já a briga pelo G-8, que garante vaga nos playoffs, segue acirrada. O Lance! reúne os horários e onde assistir às partidas; confira!

continua após a publicidade

➡️ Revelada pelo clube, Thaísa recebe homenagem do Tijuca em partida da Superliga Feminina

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Horários (de Brasília) e onde assistir

Terça-feira (10/02)

Fluminense x Mackenzie - 19h - Sportv 2 e VBTV

Barueri x Osasco - 21h30 - Sportv 2 e VBTV

Quarta-feira (11/02)

Praia Clube x Sorocaba - 18h30 - VBTV

Minas x Brasília - 19h30 - Sportv 2 e VBTV

Tijuca x Sesi Bauru - 21h30 - Sportv 2 e VBTV

Quinta-feira (12/02)

Sesc RJ Flamengo x Maringá - 19h30 - VBTV

Sesc RJ Flamengo vence Tijuca na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

➡️ Superliga: Thaísa reencontra Tijuca, clube que a revelou, pela primeira vez no Rio de Janeiro

Confira a tabela atualizada da Superliga Feminina 25/26

Posição Time Pontos Jogos Vitórias 1º Sesc RJ Flamengo 46 17 16 2º Minas 41 16 14 3º Osasco 36 17 12 4º Praia Clube 33 16 11 5º Sesi Bauru 32 17 11 6º Fluminense 24 16 10 7º Maringá 22 16 7 8º Mackenzie 17 16 6 9º Barueri 15 16 4 10º Brasília 13 17 4 11º Tijuca 11 16 3 12º Sorocaba 4 16 0

➡️ Conegliano de Gabi Guimarães vence clássico após set épico de 48 minutos

➡️ Lelê, do Tijuca, relembra episódio com Key Alves no BBB: 'As pessoas sabem a verdade'

+Aposte na vitória do seu time na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.