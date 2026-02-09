Confira horários e onde assistir à 17ª rodada da Superliga Feminina
Partidas acontecem entre terça (10) e quinta-feira (12)
A partir de terça-feira (10) e até quinta (12), acontecem os jogos da 17ª rodada, a sexta do returno, da Superliga Feminina. O Sesc RJ Flamengo segue como líder isolado da tabela, mas, logo atrás, o Minas busca diminuir a diferença. Já a briga pelo G-8, que garante vaga nos playoffs, segue acirrada. O Lance! reúne os horários e onde assistir às partidas; confira!
Horários (de Brasília) e onde assistir
Terça-feira (10/02)
- Fluminense x Mackenzie - 19h - Sportv 2 e VBTV
- Barueri x Osasco - 21h30 - Sportv 2 e VBTV
Quarta-feira (11/02)
- Praia Clube x Sorocaba - 18h30 - VBTV
- Minas x Brasília - 19h30 - Sportv 2 e VBTV
- Tijuca x Sesi Bauru - 21h30 - Sportv 2 e VBTV
Quinta-feira (12/02)
- Sesc RJ Flamengo x Maringá - 19h30 - VBTV
Confira a tabela atualizada da Superliga Feminina 25/26
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
1º
Sesc RJ Flamengo
46
17
16
2º
Minas
41
16
14
3º
Osasco
36
17
12
4º
Praia Clube
33
16
11
5º
Sesi Bauru
32
17
11
6º
Fluminense
24
16
10
7º
Maringá
22
16
7
8º
Mackenzie
17
16
6
9º
Barueri
15
16
4
10º
Brasília
13
17
4
11º
Tijuca
11
16
3
12º
Sorocaba
4
16
0
Tudo sobre
