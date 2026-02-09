menu hamburguer
Confira horários e onde assistir à 17ª rodada da Superliga Feminina

Partidas acontecem entre terça (10) e quinta-feira (12)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/02/2026
19:39
imagem cameraSesc RJ Flamengo x Barueri na Superliga Feminina (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)
A partir de terça-feira (10) e até quinta (12), acontecem os jogos da 17ª rodada, a sexta do returno, da Superliga Feminina. O Sesc RJ Flamengo segue como líder isolado da tabela, mas, logo atrás, o Minas busca diminuir a diferença. Já a briga pelo G-8, que garante vaga nos playoffs, segue acirrada. O Lance! reúne os horários e onde assistir às partidas; confira!

Horários (de Brasília) e onde assistir

Terça-feira (10/02)

  • Fluminense x Mackenzie - 19h - Sportv 2 e VBTV
  • Barueri x Osasco - 21h30 - Sportv 2 e VBTV

Quarta-feira (11/02)

  • Praia Clube x Sorocaba - 18h30 - VBTV
  • Minas x Brasília - 19h30 - Sportv 2 e VBTV
  • Tijuca x Sesi Bauru - 21h30 - Sportv 2 e VBTV

Quinta-feira (12/02)

  • Sesc RJ Flamengo x Maringá - 19h30 - VBTV
Sesc RJ Flamengo vence Tijuca na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/ Flamengo)
Confira a tabela atualizada da Superliga Feminina 25/26

PosiçãoTimePontosJogosVitórias

Sesc RJ Flamengo

46

17

16

Minas

41

16

14

Osasco

36

17

12

Praia Clube

33

16

11

Sesi Bauru

32

17

11

Fluminense

24

16

10

Maringá

22

16

7

Mackenzie

17

16

6

Barueri

15

16

4

10º

Brasília

13

17

4

11º

Tijuca

11

16

3

12º

Sorocaba

4

16

0

