Coritiba vence o Cianorte de novo e avança à semifinal do Paranaense
Coxa elimina o Leão do Vale e encara o Operário-PR na semi
O Coritiba venceu o Cianorte por 2 a 0 na noite deste domingo (8), no Couto Pereira, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense 2026. Fabinho e Josué, um em cada tempo, marcaram os gols do Coxa.
Na ida, o Coritiba já tinha vencido por 1 a 0, no Albino Turbay, e fechou o agregado em 3 a 0. Na semifinal, o Coxa enfrenta o Operário-PR, que passou pelo Azuriz. Já o Cianorte ficou sem vaga direta para a Série D de 2027.
Como foi o jogo?
O Coritiba começou em cima e teve um pênalti logo aos 2 minutos. Enzo Vágner foi derrubado na área por Wesley e, com auxílio do VAR, o árbitro confirmou a infração. Na cobrança, contudo, Josué bateu e acertou a trave.
Pouco depois, aos 8, o gol alviverde saiu. Josué se redimiu da penalidade perdida e deu ótimo passe para Fabinho, que ficou cara a cara com o goleiro e bateu na saída de Felipe Garcia. 1x0. O segundo gol do Coxa só não saiu com 32, porque Jakão salvou quase em cima da linha o chute de Felipe Guimarães.
No segundo tempo, o Cianorte tentou se soltar, mas não conseguiu encontrar espaços para jogar. Com 27, em erro na saída de bola, o Coritiba aproveitou para ampliar. Enzo Vágner ganhou no corpo contra o adversário e chutou para defesa de Felipe Garcia, mas Josué aproveitou o rebote e bateu rasteiro no canto para fazer 2x0. No fim, o Leão do Vale ainda ficou com um a menos, em expulsão de Cristovam.
Com o resultado, o Coxa encerrou um jejum de quatro meses sem vitórias em casa. A última vitória no Couto Pereira tinha acontecido em 9 outubro de 2025, pela 31ª rodada da Série B, diante do Atlético-GO.
Próximos jogos de Coritiba e Cianorte
O Coritiba visita a Chapecoense na quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, pela terceira rodada do Brasileirão. No Paranaense, o jogo de ida da semifinal contra o Operário-PR está programado para sábado (14), às 16h, no Germano Krüger.
Já o Cianorte encerra a participação no estadual e encara o Anápolis, fora de casa, pela segunda fase da Copa do Brasil em 18 ou 19 de fevereiro. O Leão do Vale também tem a Série D e a Copa Sul-Sudeste como calendário na temporada.
✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA 2X0 CIANORTE
QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - CAMPEONATO PARANAENSE
📆 Data e horário: Domingo (8), às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
🏟️ Público: 14.328 (total)
💸 Renda: 371.322,00
🥅 Gols: Fabinho 8/1ºT e Josué 27/2ºT (Coritiba)
🟨 Cartões amarelos: Thiago Santos e Pedro Rangel (Coritiba); Wesley, Rafael Ferro e Robson Luiz (Cianorte)
🟥 Cartão vermelho: Cristovam (Cianorte)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodolpho Toski Marques
🚩 Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer e Heitor Alex Eurich
🖥️ VAR: Adriano Milczvski
⚽ESCALAÇÕES
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; Felipe Guimarães, Thiago Santos (Rodrigo Moledo), Jacy e João Almeida; Wallisson, Fernando Sobral (Vini Paulista) e Josué (Gustavo); Fabinho (Lavega), Brayan (Keno) e Enzo Vágner.
CIANORTE (Técnico: Rafael Ferro)
Felipe Garcia; Cristovam, Wesley, Jakão e Iago Motta (Gustavo Silveira); Pedro Ivo, Gabriel Chagas e Bruno Dentinho (Robson Luiz); Dioran (Luiz Fernando), Caíque (Pedoca) e Vinni Faria (Luan).
