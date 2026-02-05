Coritiba vence Cruzeiro de virada no Mineirão e encerra tabu de 22 anos

O Coritiba somou seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (5), ao bater o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão. Os gols paranaenses foram marcados por Breno Lopes e Lavega, enquanto Matheus Pereira fez o cruzeirense. A última vitória do Coxa contra o Cabuloso em Belo Horizonte havia acontecido em 2004.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Coxa somou seus primeiros três pontos e subiu para a 11ª posição na tabela. Do outro lado, a Raposa amarga a lanterna do Brasileirão, sem pontuar e com menos 5 gols de saldo.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Como foi o jogo?

A partida começou com o Cruzeiro tomando conta da posse de bola e o Coritiba apostando nas jogadas em profundidade pela esquerda. Entretanto, os dois lados tinham dificuldade para finalizar as jogadas. Até que aos 18 minutos, William fez boa trama pela direita com Romero e Arroyo, e passou para Matheus Pereira driblar os defensores e chutar no canto esquerdo, sem chances para Pedro Morisco.

continua após a publicidade

Matheus Pereira em ação (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Quando o primeiro tempo parecia decidido, Lavega empatou. O Coxa construiu bem pela direita e Bruno Melo escorou inversão de bola pela esquerda para o camisa 7 apenas empurrar a bola para o fundo do gol.

Na volta dos vestiários, o Cruzeiro seguiu tomando conta da posse e pisando muito no campo de ataque. Mas em jogada de velocidade, o Coritiba virou. Pedro Morisco deu chutão na direção de Ronier, que dominou e se livrou de William, e lançou Breno Lopes. O atacante passou por Cássio e fez 2 a 1. Após o lance, o lateral-direito da Raposa passou a ser vaiado pelos torcedores no Mineirão.

continua após a publicidade

Breno Lopes em ação (Foto: JP Pacheco/Coritiba)

Breno Lopes quase ampliou em contra-ataque aos 18 minutos, mas chutou por cima do gol. A situação de contra-ataque se repetiria mais algumas vezes até o fim da partida, mas os atacantes não conseguiram aproveitar as chances. Enquanto isso, os donos da casa tentavam pressionar, mas paravam em uma área congestionada.

O que vem por aí?

Após a partida contra o Coxa pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro terá um duelo decisivo no clássico contra o América-MG, no domingo (8), às 20h (de Brasília). Do outro lado, o Coritiba enfrenta o Cianorte pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense, no mesmo dia, às 18h30.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 2 CORITIBA

CAMPEONATO BRASILEIRO- 2ª RODADA

📆 Data e horário: Quinta-feira, 5 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Mineirão (Belo Horizonte)

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior

🟨 Cartões amarelos: Kaiki (CRU), Matheus Pereira (CRU), Fabrício Bruno (CRU); Pedro Rocha (CTB), Jacy (CTB)

🟥 Cartões Vermelhos: -

⚽ Gols: Matheus Pereira (CRU); Lavega (CTB), Breno Lopes (CTB)

⚽ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, João Marcelo, Kaiki (Kauã Prates); Lucas Romero (Matheus Henrique), Christian, Gerson (Lucas Silva), Matheus Pereira; Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago (Jacy), Bruno Melo; William Oliveira, Sebas Gómez (Vini), Lucas Ronier; Lavega (Sobral), Breno Lopes, Pedro Rocha.

🤑 Aposte no Cruzeiro no Campeonato Mineiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.