Vitória x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, no Barradão
Vitória e Flamengo se enfrentam na noite desta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Barradão, em Salvador, contará com a transmissão do Premiere. Clique aqui para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Como chega o Vitória
O Vitória vem de dura derrota para o Palmeiras por 5 a 1. Anteriormente, na estreia no torneio, bateu o Remo por 2 a 0. Para o jogo contra o Flamengo, Dudu, que pode ser titular, aposta na força do Barradão para buscar os três pontos.
- O jogo de amanhã vai ser muito aguerrido. Estamos no Barradão, que é nossa força. Sei que o time do Flamengo é muito bom, um dos melhores do Brasil. Mas vamos estar dentro do Barradão e vamos mostrar nossa força - disse Dudu, jogador do Vitória.
Como chega o Flamengo
Motivado pela goleada em cima do Sampaio Corrêa por 7 a 1 e pela classificação às quartas de final do Campeonato Carioca, o Flamengo entra em campo em busca da sua primeira vitória no Brasileirão. Anteriormente, o time carioca, atual campeão do torneio, perdeu para o São Paulo e empatou com o Internacional.
Para o jogo desta terça-feira, o técnico Filipe Luís não contará com Jorginho e Varela, no departamento médico, assim como Saúl, que se recupera de cirurgia no calcanhar esquerdo. Além disso, Luiz Araújo, que se recuperou de dores musculares, cumpre trabalhos de condicionamento físico.
✅ FICHA TÉCNICA
VITÓRIA X FLAMENGO
Campeonato Brasileiro - Terceira rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 10 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Barradão, Salvador (BA)
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
📺 VAR: Daiane Muniz (SP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Gabriel, Riccieli, Neris e Zé Marcos; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Matheuzinho [Erick], Aitor e Fabri.
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta (Carrascal); Paquetá, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.
