Vitória x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Vitória e Flamengo se enfrentam na noite desta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Barradão, em Salvador, contará com a transmissão do Premiere. Clique aqui para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Ficha do jogo VIT FLA Brasileirão Terceira rodada Data e Hora terça-feira, 10 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília); Local Baradão, Salvador (BA) Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP) Var Daiane Muniz (SP) Onde assistir

Como chega o Vitória

O Vitória vem de dura derrota para o Palmeiras por 5 a 1. Anteriormente, na estreia no torneio, bateu o Remo por 2 a 0. Para o jogo contra o Flamengo, Dudu, que pode ser titular, aposta na força do Barradão para buscar os três pontos.

- O jogo de amanhã vai ser muito aguerrido. Estamos no Barradão, que é nossa força. Sei que o time do Flamengo é muito bom, um dos melhores do Brasil. Mas vamos estar dentro do Barradão e vamos mostrar nossa força - disse Dudu, jogador do Vitória.

continua após a publicidade

Como chega o Flamengo

Motivado pela goleada em cima do Sampaio Corrêa por 7 a 1 e pela classificação às quartas de final do Campeonato Carioca, o Flamengo entra em campo em busca da sua primeira vitória no Brasileirão. Anteriormente, o time carioca, atual campeão do torneio, perdeu para o São Paulo e empatou com o Internacional.

Para o jogo desta terça-feira, o técnico Filipe Luís não contará com Jorginho e Varela, no departamento médico, assim como Saúl, que se recupera de cirurgia no calcanhar esquerdo. Além disso, Luiz Araújo, que se recuperou de dores musculares, cumpre trabalhos de condicionamento físico.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X FLAMENGO

Campeonato Brasileiro - Terceira rodada

📆 Data e horário: terça-feira, 10 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, Salvador (BA)

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

📺 VAR: Daiane Muniz (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel, Riccieli, Neris e Zé Marcos; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Matheuzinho [Erick], Aitor e Fabri.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta (Carrascal); Paquetá, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.

Filipe Luís, técnico do Flamengo, durante jogo do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.