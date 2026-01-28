Com gol no fim, RB Bragantino vence o Coritiba na estreia no Brasileirão
Massa Bruta fica com um a mais e vence o Coxa nos acréscimos
Com gol nos acréscimos, o RB Bragantino venceu o Coritiba por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (28), no Couto Pereira, pela primeira rodada do Brasileirão. O Massa Bruta ficou em vantagem numérica por mais de 60 minutos, viu o goleiro Pedro Morisco, do Coxa, ser o personagem do jogo, mas marcou com Juninho Capixaba no fim.
Com o resultado, Coritiba é o 18º colocado, zerado. Já o RB Bragantino assume a quinta posição, com três pontos.
Como foi o jogo?
O RB Bragantino dominou o primeiro tempo desde o início e assustou em chutes de Henry Mosquera, Lucas Barbosa e Gustavinho, com essa última em boa defesa de Morisco. Com 29, o Coritiba ficou com um a menos após o goleiro Pedro Morisco errar na saída de bola, e o meia Josué fazer falta por trás em Lucas Barbosa, que entraria sozinho na área - o lance foi revisado pelo VAR, já que a arbitragem deu o cartão amarelo inicialmente.
Em desvantagem numérica, o Coxa apostava nas bolas longa e parada. Em uma delas, após falta pela esquerda, Pedro Rocha cabeceou rente à trave. O Massa Bruta tentou pressionar no fim, mas não criou chance clara.
Na volta do intervalo, o Bragantino foi pra cima e empilhou oportunidades do segundo tempo. O goleiro Pedro Morisco evitou os gols de Gustavinho, duas vezes, e Juninho Capixava, em outra, acertou a trave.
Depois, o arqueiro coxa-branca fez duas defesas cara a cara na área. A primeira com Lucas Sasha, que finalizou de primeira após cruzamento, e a segunda de Henry Mosquera, que entrou sozinho em velocidade, e Pedro Morisco defendeu com o pé.
Após os 30 minutos, o Coritiba conseguiu controlar melhor o ímpeto do adversário, embora o goleiro tenha feito defesas importantes em finalizações de Sant'Anna e Lucas Sasha. Aos 49, contudo, o Bragantino marcou. Vinicinho cruzou na segunda trave, Marcelinho cabeceou para a pequena área, e Juninho Capixaba desviou para as redes. 1x0.
O que vem por aí para Coritiba e RB Bragantino?
O Coritiba volta a campo na Série A contra o Cruzeiro na quinta-feira (5), às 21h30, no Mineirão. Antes, encara o Cianorte no sábado (31), às 16h, no Albino Turbay, pela ida das quartas de final do Paranaense.
Já o RB Bragantino recebe o Atlético-MG pelo Brasileirão na quarta-feira (4), às 19h, no estádio Cícero de Souza Marques. Pelo Paulistão, recebe o São Bernardo no domingo (1), às 16h, pela sexta rodada da primeira fase.
✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA 0X1 RB BRAGANTINO
1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Quarta-feira, 28 de janeiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
🥅 Gol: Juninho Capixaba 49/2ºT (Bragantino)
🟨 Cartões amarelos: Bruno Melo (Coritiba); Alix Vinícius, Gabriel, Pedro Henrique, Matheus Fernandes, Andres Hurtado e Ignacio Sosa (RB Bragantino)
🟥 Cartão vermelho: Josué (Coritiba)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
⚽ ESCALAÇÕES
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo (Thiago Santos); Willian Oliveira (Wallisson), Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier (Vini Paulista), Lavega (Jacy) e Pedro Rocha (Breno Lopes).
RB BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Andrés Hurtado (Sant'Anna), Gustavo Marques, Alix Vinícius (Pedro Henrique) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Ignacio Sosa), Gabriel (Marcelinho) e Gustavinho; Lucas Barbosa, Henry Mosquera (Vinicinho) e Eduardo Sasha.
