A Federação Paranaense de Futebol (FPF) definiu as datas e os horários das semifinais do Campeonato Paranaense de 2026 nesta segunda-feira (9). Athletico, Coritiba, Londrina e Operário-PR seguem na disputa pelo título estadual.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na capital, o Furacão eliminou o Foz do Iguaçu com duas vitórias de 5 a 0 (casa) e 3 a 1 (fora), enquanto o Coxa passou pelo Cianorte também com dois triunfos de 1 a 0 (fora) e 2 a 0 (casa). No interior, o Tubarão se classificou diante do São Joseense nos pênaltis após dois empates em 1 a 1, e o atual campeão Fantasma bateu o Azuriz com vitórias por 2 a 0.

As semifinais acontecem nos dois próximos finais de semana. Coritiba e Operário-PR se enfrentam nos sábados, às 16h (de Brasília), e Londrina e Athletico jogam nos domingos, em horários diferentes. A dupla Atletiba decide os confrontos em casa.

continua após a publicidade

Semifinal do Campeonato Paranaense 2026

Ida

Operário-PR x Coritiba: sábado (14), às 16h, Germano Krüger

Londrina x Athletico: domingo (15), às 18h30, Estádio do Café

Volta

Coritiba x Operário-PR: sábado (21), às 16h, Couto Pereira

Athletico x Londrina: domingo (22), às 16h, Arena da Baixada

Definições do Campeonato Paranaense 2026

Além de semifinalistas, Athletico, Coritiba, Londrina e Operário-PR garantiram a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil de 2027. Coxa e Furacão já têm vagas se permanecerem na Série A deste ano, o que abrirá oportunidades para São Joseense e Azuriz, quinto e sexto colocados no geral, respectivamente.

Eliminados, São Joseense, Azuriz e Foz do Iguaçu se classificaram para a Série D do ano que vem. O Galo Maringá foi rebaixado, e o segundo time que cairá para a Segunda Divisão está entre FC Cascavel e Andraus, que jogam na quarta-feira (11) - na ida, a Serpente venceu por 1 a 0, fora de casa.

continua após a publicidade

O formato do Campeonato Paranaense 2026

Os times foram divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam dentro do próprio grupo. Os jogos serão disputados em ida e volta, assim como as semifinais e as finais.

Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar em mata-mata para definir os dois rebaixados, na volta do 'Torneio da Morte': o 9º colocado encara o 12º, enquanto o 10º joga contra o 11º, em ida e volta.

Onde assistir o Campeonato Paranaense 2026

O Paranaense tem dois players para a transmissão desta temporada. O canal Goat (streaming gratuito) substitui a Nsports e passa todas as partidas. Já a RIC Record (tv aberta), pelo segundo ano consecutivo, transmite um jogo aos sábados, 16h, assim como a Paraná Turismo (tv aberta) passa um confronto nas quartas-feiras, 20h.

+Aposte no Campeonato Paranaense!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.