Bataguassu x Pantanal: onde assistir ao vivo pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense
Equipes se enfrentam pela sexta rodada com transmissão da LanceTV!
Bataguassu e Pantanal se enfrentam nesta quarta-feira (11), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A bola rola às 19h (de Brasília, 18h no horário local), no Estádio João Pereira de Souza, com transmissão do LanceTV!. (clique aqui para assistir).
Ficha do jogo
Bataguassu x Pantana: como chegam as equipes
O Bataguassu entra em campo após perder por 2 a 1 para o Ivinhema, na primeira derrota da equipe. competição. Uma vitória é importante para recolocar o atual terceiro colocado nos trilhos e sequir na perseguição ao líder Operário.
Logo atrás na tabela, o FC Pantanal também vem de derrota e chega com um objetivo claro: somar pontos fora de casa para se firmar de vez no G-4. O confronto ganhou status de "jogo da rodada", já que o resultado pode definir o novo vice-líder, em caso de tropeço do Naviraiense.
✅ FICHA TÉCNICA
Bataguassu x Pantanal
6ª rodada — Campeonato Sul-Mato-Grossense
📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de fevereiro, às 19h (de Brasília, 18h horário local);
📍 Local: Estádio João Pereira de Souza, em Bataguassu (MS);
📺 Onde assistir: LanceTV! (Youtube);
🎙️Narração: Lucas Borges;
🗣️ Comentários: Rafael Mello;
🎥 Reportagem: Lucas Nepomuceno;
⭐ Participação especial: Fellipe Barbosa, o Fellipera.
