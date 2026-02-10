Bataguassu e Pantanal se enfrentam nesta quarta-feira (11), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A bola rola às 19h (de Brasília, 18h no horário local), no Estádio João Pereira de Souza, com transmissão do LanceTV!. (clique aqui para assistir).

continua após a publicidade

➡️ Sul Mato-Grossense: empates marcam quinta rodada e mantêm disputa equilibrada

Ficha do jogo BAT PAN Estadual 6ª rodada Data e Hora quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília) Local Estádio João Pereira de Souza Árbitro Onde assistir LanceTV!

Bataguassu x Pantana: como chegam as equipes

O Bataguassu entra em campo após perder por 2 a 1 para o Ivinhema, na primeira derrota da equipe. competição. Uma vitória é importante para recolocar o atual terceiro colocado nos trilhos e sequir na perseguição ao líder Operário.

Logo atrás na tabela, o FC Pantanal também vem de derrota e chega com um objetivo claro: somar pontos fora de casa para se firmar de vez no G-4. O confronto ganhou status de "jogo da rodada", já que o resultado pode definir o novo vice-líder, em caso de tropeço do Naviraiense.

continua após a publicidade

🍀 Aposte no Sul-Mato-Grossense!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Confira as informações de Flamengo x Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

Bataguassu x Pantanal

6ª rodada — Campeonato Sul-Mato-Grossense

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de fevereiro, às 19h (de Brasília, 18h horário local);

📍 Local: Estádio João Pereira de Souza, em Bataguassu (MS);

📺 Onde assistir: LanceTV! (Youtube);

🎙️Narração: Lucas Borges;

🗣️ Comentários: Rafael Mello;

🎥 Reportagem: Lucas Nepomuceno;

⭐ Participação especial: Fellipe Barbosa, o Fellipera.

continua após a publicidade

➡️ Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026: premiação, regulamento, formato e histórico