Napoli x Como: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Copa da Itália

Confira todas as informações do duelo válido pelas quartas de final

Nápoles (ITA)
Dia 09/02/2026
17:00
Napoli x Como: onde assistir pela Copa da Itália (Foto: Arte/Lance!)
Napoli e Como se enfrentam nesta terça-feira (10), às 17h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa da Itália. A partida será realizada no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

NAP
COM
Quartas de final
Coppa Italia
Data e Hora
Terça-feira, 10 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
Local
Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)
Árbitro
Gianluca Manganiello
Assistentes
Alessandro Costanzo, Luigi Rossi e Giovanni Ayroldi (quarto árbitro)
Var
Matteo Gariglio (VAR1) e Francesco Fourneau (AVAR)
Onde assistir

O Napoli chega para o confronto vivendo um momento de instabilidade na temporada, com desempenho irregular nas partidas mais recentes. Nos últimos cinco compromissos, a equipe soma duas vitórias, dois reveses e um empate, sequência que reflete a oscilação de rendimento ao longo da competição.

O Como, por sua vez, atravessa uma fase mais positiva. O time apresenta bons resultados recentes e, nas últimas cinco partidas, conquistou três vitórias, além de um empate e apenas uma derrota, o que reforça a confiança para o duelo.

Apesar do momento distinto entre as equipes, o Napoli entra em campo como favorito. Além de contar com um elenco mais qualificado, o time atua como mandante nesta rodada da Coppa Itália, condição na qual costuma construir grande parte de seus resultados positivos e impor maior controle sobre os jogos.

Tudo sobre o jogo entre Napoli e Como (onde assistir, horário, escalações e local):

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Meret; Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, Spinazzola e Mathías Olivera; Elmas e Antonio Vergara; Hojlund.

Como (Técnico: Cesc Fàbregas)
Butez; Smolcic, Kemopf, Ramón e Valle; Da Cunha e Perrone; Vojvoda, Nico Paz e Baturina; Douvikas.

Rasmus Hojlund em ação pelo Napoli (Foto: Carlo Hermann / AFP)
