Napoli x Como: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Copa da Itália
Confira todas as informações do duelo válido pelas quartas de final
Napoli e Como se enfrentam nesta terça-feira (10), às 17h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa da Itália. A partida será realizada no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Napoli chega para o confronto vivendo um momento de instabilidade na temporada, com desempenho irregular nas partidas mais recentes. Nos últimos cinco compromissos, a equipe soma duas vitórias, dois reveses e um empate, sequência que reflete a oscilação de rendimento ao longo da competição.
O Como, por sua vez, atravessa uma fase mais positiva. O time apresenta bons resultados recentes e, nas últimas cinco partidas, conquistou três vitórias, além de um empate e apenas uma derrota, o que reforça a confiança para o duelo.
Apesar do momento distinto entre as equipes, o Napoli entra em campo como favorito. Além de contar com um elenco mais qualificado, o time atua como mandante nesta rodada da Coppa Itália, condição na qual costuma construir grande parte de seus resultados positivos e impor maior controle sobre os jogos.
Tudo sobre o jogo entre Napoli e Como (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Napoli 🆚 Como
Quartas de final — Copa da Itália
📆 Data e horário: terça-feira, 10 de fevereiro às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Gianluca Manganiello
🚩 Assistentes: Alessandro Costanzo, Luigi Rossi e Giovanni Ayroldi (quarto árbitro)
📺 VAR: Matteo Gariglio (VAR1) e Francesco Fourneau (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Meret; Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, Spinazzola e Mathías Olivera; Elmas e Antonio Vergara; Hojlund.
Como (Técnico: Cesc Fàbregas)
Butez; Smolcic, Kemopf, Ramón e Valle; Da Cunha e Perrone; Vojvoda, Nico Paz e Baturina; Douvikas.
