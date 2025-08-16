Calderano estreia no Grand Smash da Suécia; horário e onde assistir
Nùmero 3 do mundo enfrenta o compatriota Vitor Ishiy
Em sua primeira partida desde o título do WTT Contender de Foz do Iguaçu, no dia 3, Hugo Calderano volta à mesa neste domingo. Segundo favorito, o número 3 do mundo estreia no Smash da Suécia, em Malmo, num duelo brasileiro contra Vitor Ishiy (53º), às 14h45 (de Brasília). O Sportv (TV fechada) e a CazéTV (YouTube) transmitem ao vivo. ➡️Clique para assistir no Sportv
O título na cidade paranaense foi o 10º da carreira de WTT de Calderano. Uma semana antes, o brasileiro triunfou em Buenos Aires. Em junho, o mesa-tenista ergueu o troféu na Eslovênia.
Calderano venceu a Copa do Mundo em abril
Calderano, em abril, se tornou o primeiro do continente a conquistar a Copa do Mundo, no mais importante triunfo da carreira (vídeo abaixo).
Apenas dois top 30 fora do torneio
No individual masculino, apenas dois top 30 não disputam o torneio sueco: o vice-líder do ranking, o chinês Wang Chuqin, atual campeão mundial, e o 12º, o francês Alexis Lebrun. Em maio, Chuqin derrotou Calderano na final do Mundial.
Pela primeira vez, os Smashes, que equivalem aos Grand Slams no tênis, são disputados em quatro etapas, o que deve se repetir nas próximas temporadas. A primeira foi em Singapura, no início de fevereiro. A segunda, em junho, nos EUA, e a última acontece de 25 de setembro a 5 de outubro, na China.
Takahashi também estreia domingo
Parceira de Calderano nas duplas mistas na Suécia, Bruna Takahashi também estreia neste domingo no individual. A rival da brasileira será a australiana Constantina Psihogios, às 8h45 (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
Hugo Calderano x Vitor Ishiy
Grand Smash da Suécia
📆 Data e horário: domingo, dia 17 de agosto, 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Malmo, Suécia
👁️ Onde assistir: SporTV (TV Fechada e Globoplay), CazéTV (YouTube) e WTT (YouTube).
