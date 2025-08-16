menu hamburguer
Calderano estreia no Grand Smash da Suécia; horário e onde assistir

Nùmero 3 do mundo enfrenta o compatriota Vitor Ishiy

Hugo Calderano na vitória nas oitavas de final do WTT de Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)
imagem cameraHugo Calderano na campanha vitoriosa em Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)
Avatar
Fernanda Vicente Franklin
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
13:48
  • Mais Notícias

Em sua primeira partida desde o título do WTT Contender de Foz do Iguaçu, no dia 3, Hugo Calderano volta à mesa neste domingo. Segundo favorito, o número 3 do mundo estreia no Smash da Suécia, em Malmo, num duelo brasileiro contra Vitor Ishiy (53º), às 14h45 (de Brasília). O Sportv (TV fechada) e a CazéTV (YouTube) transmitem ao vivo. ➡️Clique para assistir no Sportv

O título na cidade paranaense foi o 10º da carreira de WTT de Calderano. Uma semana antes, o brasileiro triunfou em Buenos Aires. Em junho, o mesa-tenista ergueu o troféu na Eslovênia.

Calderano venceu a Copa do Mundo em abril

Calderano, em abril, se tornou o primeiro do continente a conquistar a Copa do Mundo, no mais importante triunfo da carreira (vídeo abaixo).

Apenas dois top 30 fora do torneio

No individual masculino, apenas dois top 30 não disputam o torneio sueco: o vice-líder do ranking, o chinês Wang Chuqin, atual campeão mundial, e o 12º, o francês Alexis Lebrun. Em maio, Chuqin derrotou Calderano na final do Mundial.

Pela primeira vez, os Smashes, que equivalem aos Grand Slams no tênis, são disputados em quatro etapas, o que deve se repetir nas próximas temporadas. A primeira foi em Singapura, no início de fevereiro. A segunda, em junho, nos EUA, e a última acontece de 25 de setembro a 5 de outubro, na China.

Takahashi também estreia domingo

Parceira de Calderano nas duplas mistas na Suécia, Bruna Takahashi também estreia neste domingo no individual. A rival da brasileira será a australiana Constantina Psihogios, às 8h45 (de Brasília).

➡️Hugo Calderano chama atenção no WTT de Foz: `resolveu humilhar´

✅ FICHA TÉCNICA
Hugo Calderano x Vitor Ishiy
Grand Smash da Suécia
📆 Data e horário: domingo, dia 17 de agosto, 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Malmo, Suécia
👁️ Onde assistir: SporTV (TV Fechada e Globoplay), CazéTV (YouTube) e WTT (YouTube).

O brasileiro Vitor Ishiy perdeu nas oitavas de final do WTT de Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)
O brasileiro Vitor Ishiy será o adversário de Calderano (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

circulo com pontos dentroTudo sobre

