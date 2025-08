Hugo Calderano encara o sul-coreano Junsung Oh pela semifinal do WTT de Foz do Iguaçu. A partida acontece neste domingo (3), às 10h40 (de Brasília), no Rafain Convention Center, no Paraná. O número 3 do mundo mostrou superioridade no início da competição e é o favorito para levantar a taça do torneio. Atualização: partida terá início 10h40.

1º SET: Calderano x Junsung - Início 10h40

Calderano confirma favoritismo nas quartas de final no WTT de Foz

Hugo Calderano derrotou Yukiya Uda por 3 sets a 0 (11/7, 11/5 e 11/6) pelas quartas de final da WTT de Foz do Iguaçu, no Paraná, no último sábado (2).

A partida começou com superioridade do japonês, que abriu 5 a 1 nos primeiros pontos. Na metade do set, Calderano reagiu e, em grande sequência, chegou ao empate em 5 a 5 e, logo depois, a virada em 6 a 5. Após assumir a liderança, Hugo se manteve melhor e fechou a parcial em 11 a 7.

O segundo set começou equilibrado, mas, rapidamente, Hugo Calderano dominou os pontos e, com tranquilidade, fechou em 11 a 5, após erro de Yukiya Uda na devolução.

Na terceira parcial, o brasileiro já começou superior e abriu 3 a 0, fazendo o japonês pedir tempo técnico. No retorno, Uda até conseguiu encurtar a desvantagem para 3 a 2, mas Calderano retomou o controle do jogo e venceu o set por 11 a 6 e a partida por 3 sets a 0.

