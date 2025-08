Hugo Calderano chama atenção no WTT de Foz: `resolveu humilhar´

Hugo Calderano dominou o sul-coreano Junsung e avançou para a fijnal do WTT de Foz do Iguaçu, neste domingo (3). Com superioridade absoluta, o brasileiro não deu chance para o oponente e garantiu a vitória por 3 sets a 0. Nas redes sociais, o mesatenista chamou atenção dos internautas pela eficiência e rapidez.

O brasileiro está fazendo uma ótima campanha no WTT e o desempenho do craque nos play-offs virou assunto. Calderano venceu as quartas e a semifinal do torneio por 3 sets a 0 e não sentiu a pressão em qualquer momento. Na partida que garantiu a vaga de Hugo para final, o mesatenista finalizou as parciais em apenas 18 minutos.

Na rede social X (antigo twitter), internautas comemoraram o resultado e comentaram o desempenho de Calderano.

Veja reação da web após Hugo Calderano avançar para final na WTT de Foz

Como foi a semifinal?

A partida da WTT de Foz começou com intensidade de Calderano, que acumulou pontos em sequência e abriu 6x2 nos primeiros minutos. Na metade do set, Junsung tentou a reação e virou duas bolas em sequência. Com intensidade e técnica, o brasileiro não sentiu a pressão, voltou a pontuar com eficiência e garantiu a vitória da parcial por 11 a 5.

O segundo set mostrou a mesma trajetória do primeiro. Hugo foi superior nos primeiros minutos, não deu chances para o sul-coreano e abriu 4 a 0. Junsung converteu alguns pontos no meio da parcial, mas errou em momentos importantes. Calderano aproveitou a superioridade técnica e venceu o set por 11 a 4.

A terceira e última parcial começou equilibrada e os mesatenistas empataram em 2 a 2 nos primeiros minutos. Na sequência, Hugo aumentou a intensidade e conseguiu virar três pontos importantes para largar na frente. Junsung pediu tempo técnico, mas não foi o bastante para deter a força do brasileiro. Com alguns pontos alternados, Calderano levou o set com tranquilidade e venceu a partida por 11 a 5.

A final acontece neste domingo (3), às 18h (de Brasília), no Rafain Convention Center, no Paraná. O jogo terá transmissão do Sportv e Cazé TV.