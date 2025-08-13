Além de Hugo Calderano, quantos brasileiros disputam o WTT da Suécia?

Maior mesa-tenista da história do Brasil, Hugo Calderano está na contagem regressiva para o próximo torneio, o WTT Grand Smash da Suécia, em Malmo, um dos quatro mais importantes da temporada. Além dele, outros três compatriotas também disputam a competição, que começa no domingo (17).



O mesa-tenista carioca conhecerá, nesta sexta-feira (15), o adversário de estreia do torneio sueco. Calderano não compete desde o último dia 3, quando conquistou o título do WTT Contender de Foz do Iguaçu, seu 10º troféu da carreira. Uma semana antes, o atual campeão da Copa do Mundo triunfou na etapa de Buenos Aires do WTT. E, em junho, o brasileiro triunfou na Eslovênia.

A estreia do carioca acontece no domingo ou na segunda (18).

Calderano e Takahashi jogam as duplas

Além do individual, o primeiro brasileiro campeão da Copa do Mundo vai jogar a dupla mista, ao lado de Bruna Takahashi. Mês passado, o casal venceu o WTT Contender de Buenos Aires (vídeo abaixo), onde o mesa-tenista carioca também triunfou nas simples.

Número 53 do mundo, Vitor Ishiy, de 29 anos, mesma idade de Calderano, é o outro brasileiro no individual em Malmo. Nas duplas, ele jogará ao lado do equatoriano Alberto Mino.

Bruna Takahashi em ação em Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

No individual feminino, além de Takahashi (19ª do ranking) , o Brasil será representado, no qualifying, por Laura Watanabe (94ª).

A brasileira Laura Watanabe durante o WTT de Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

Apenas dois top 30 fora do torneio

No individual masculino, apenas dois top 30 não disputam o torneio sueco: o vice-líder do ranking, o chinês Wang Chuqin, atual campeão mundial, e o 12º, o francês Alexis Lebrun. Em maio, Chuqin derrotou Calderano na final do Mundial.

Pela primeira vez, os Smashes, que equivalem aos Grand Slams no tênis, são disputados em quatro etapas. A primeria foi em Singapura, no início de fevereiro. A segnda, em junho, nos EUA, e a última acontece de 25 de setembro a 5 de outubro, na China.

Forma de disputa

Os jogos do Europe Smash, como é o caso da Suécia, acontecem em sistema de eliminatória simples. As partidas serão realizadas em melhor de 5 sets até a fase de oitavas de final. A partir das quartas, os jogos serão decididos em melhor de 7 sets.

O Grand Smash da Suécia distribui nada menos que US$ 1,55 milhão (R$ 8,37 milhões) em premiações:

Premiação do individual

Campeão: 2.000 pontos / US$ 100.000

Vice-campeão: 1.400 pontos / US$ 50.000

Semifinal: 700 pontos / US$ 25.250

Quartas de final: 350 pontos / US$ 13.750

Oitavas de final: 175 pontos / US$ 9.000

2ª Rodada: 90 pontos / US$ 6.000

1ª Rodada: 20 pontos / US$ 4.000