Brasil enfrenta o Canadá pela AmeriCupW; veja horário e onde assistir

Após a vitória sobre a Argentina na estreia da AmeriCupW, em Santiago, no Chile, a Seleção feminina de basquete encara o Canadá no próximo compromisso pela primeira fase da competição. O jogo acontece nesta segunda-feira (30), às 15h10 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN 2 (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+

No clássico contra a Argentina, que marcou também a estreia da treinadora norte-americana Pokey Chatman à beira da quadra, o Brasil sofreu com a pressão das adversárias após abrir vantagem no placar, mas conseguiu recuperar o domínio da partida para confirmar a vitória. Damiris Dantas, que defende o Indiana Fever pela WNBA, foi a cestinha da partida.

- Primeiro de tudo, o mais importante é sempre a vitória. Quero parabenizar as atletas pela entrega e pela dedicação por todo o jogo. Elas mantiveram isso e no momento mais difícil do jogo, souberam lidar e abrir o placar de novo - avaliou a treinadora.

Antes de embarcar para Santiago, o último compromisso da Seleção Brasileira foi justamente um amistoso disputado contra o Canadá, em São Paulo. Na ocasião, o Brasil foi comandado pelo assistente Léo Figueiró e venceu por 74 a 55, ainda sem a presença da treinadora Pokey Chatman e das jogadoras Kamilla Cardoso e Damiris Dantas, que se juntaram à delegação brasileira apenas no Chile.

O Canadá também estreou com vitória na AmeriCupW, no último sábado (28), ao superar a seleção de El Salvador por 100 a 34.

Formato da AmeriCupW

Além de Argentina e Canadá, o Brasil ainda tem República Dominicana e El Salvador como adversários no Grupo A, enquanto o grupo B tem Estados Unidos, México, Colômbia, Porto Rico e Chile. As quatro melhores equipes de cada grupo avançam às quartas de final, disputadas em formato olímpico (A1 x B4, A2 x B3, A3 x B2 e A4 x B1).

Em 2025, a Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) destinará à equipe campeã da AmeriCup uma vaga direta à Copa do Mundo de 2026, na Alemanha. As seleções classificadas do segundo ao sexto lugar disputarão o Pré-Mundial, em fevereiro do ano que vem.

Damiris Dantas foi o destaque do Brasil na estreia contra a Argentina (Foto: Divulgação/ FIBA)

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Canadá pela AmeriCupW (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil e Canadá

1ª fase — AmeriCupW

📆 Data e horário: segunda-feira, 30 de junho, às 15h10 (de Brasília)

📍 Local: Santiago, no Chile.

👁️ Onde assistir: ESPN 2 e Disney+