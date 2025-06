Com direito a show de bolas de três, Brasil vence Canadá no basquete feminino

O Brasil venceu o Canadá por 74 a 55 neste domingo (22), no Ginário do Pacaembu, em São Paulo, em um amistoso preparatório para a AmericupW, torneio de basquete feminino que acontece entre os dias 28 de junho e 6 de julho. O técnico Léo Figueiró comentou sobre o desempenho geral da equipe na partida.

Cacá, armadora da Seleção Brasileira durante amistoso contra o Canadá (Foto: Theo Daolio)

— A gente passou por altos e baixos, mas a postura delas foi muito boa, muito positiva. As meninas foram muito guerreiras, estão de parabéns. Eu acho que a gente tinha que jogar dessa maneira hoje, com um público desse, prestigiando, dentro do Pacaembu. Temos que jogar nessa pegada e elas fizeram isso muito bem — comentou o técnico.

Como foi o jogo?

O Brasil largou na frente e abriu 10 a 0 nos primeiros minutos de jogo. A técnica canadense foi obrigado a pedir um tempo para esfriar as brasieliras e consertar os buracos na defesa. O Canadá conseguiu marcar pela primeira vez com menos de cinco minutos para o fim do primeiro quarto, que terminou em 12 a 9 para o Brasil.

O Brasil conseguiu manter a vantagem durante o segundo período, com roubos de bola e chutes de três pontos da ala Thayná Silva, que se destacou como a principal peça ofensiva da equipe no amistoso. Na reta final, as brasileiras cometeram muitas faltas, ultrapassando o limite, o que permitiu uma reação canadense no placar. Ainda assim, o segundo quarto terminou em 31 a 29 para o Brasil.

Nos dois últimos quartos, a partida ficou mais equilibrada. O Brasil apresentou certa dificuldade no arremesso de longa distância, enquanto o elenco canadense começou a se encontrar em quadra. No entanto, Catarina Ferreira, Bella Nascimento e Vitória, jogadoras do Brasil, acertaram bolas de três em momentos cruciais do jogo, dando um respiro e a vitória para a Seleção.

Preparação para AmericupW

O Brasil estreia no próximo sábado (28), às 15h10 (de Brasília), contra a Argentinam pela primeira rodada da AmericupW. Além das sul-americanas, a Seleção Brasileira enfrentará no Grupo A: Canadá, El Salvador e a República Dominicana.

Pela primeira vez, a Federação Internacional de Basquete (FIBA) vai destinar uma vaga direta para a Copa do Mundo, marcada para julho do ano que vem, na Alemanha, ao campeão desta edição da AmeriCupW. As seleções que terminarem entre a segunda e a sexta posição se classificarão para o Pré-Mundial, em fevereiro de 2026. Esta é a última chance de conquistar um lugar na principal competição feminina, que contará com 16 seleções.