Brasil tem início avassalador e vence Argentina na estreia da AmeriCupW

Neste sábado (28), em Santiago, no Chile, a Seleção feminina de basquete estreou na AmeriCupW com vitória por 71 a 50 sobre a Argentina. Após primeiro quarto avassalador, em que sofreu apenas quatro pontos, o Brasil pecou na eficiência ofensiva e teve dificuldades no terceiro período, mas conseguiu retomar o domínio da partida na reta final e confirmou a estreia positiva.

Pokey Chatman tem primeiro desafio à frente da Seleção feminina de basquete

O jogo aconteceu no Centro de Esportes Coletivos, construído para os Jogos Pan-Americanos de 2023, e marcou a estreia da treinadora Pokey Chatman à beira da quadra. A pivô Damiris Dantas, que defende o Indiana Fever na WNBA, foi o principal destaque brasileiro como a cestinha da partida, com 24 pontos, além de orientar as companheiras em quadra durante todo o jogo.

O próximo adversário na primeira fase da competição é o Canadá, com quem o Brasil disputou amistoso antes de viajar para o Chile e saiu com vitória por por 74 a 55. A partida acontece nesta segunda-feira (30), às 15h10 (horário de Brasília).

Como foi o jogo

1º quarto

A Seleção começou o jogo com bastante confiança e a Argentina dava muito espaço para o ataque brasileiro. Totalmente dominante, o Brasil abriu 15 a 0 no primeiro quarto e a primeira cesta argentina caiu apenas a quatro minutos para o fim da primeira parcial. Após orientação da comissão técnica, a Argentina reforçou a marcação para cima de Damiris Dantas, mas não conseguiu evitar a superioridade brasileira, e o primeiro quarto terminou com o placar de 22 a 4 para o Brasil.

2º quarto

Apesar de manter a superioridade em quadra, o Brasil desperdiçou muitas chances ofensivas no segundo quarto, enquanto a Argentina tentava diminuir a diferença. A equipe melhorou a eficiência do ataque no período, com 21 acertos, três a mais do que o Brasil no período, mas foi para o intervalo perdendo por 40 a 25.

3º quarto

Na volta para o segundo tempo, o Brasil continuava pecando na eficiência ofensiva, enquanto a Argentina tinha uma postura mais agressiva na defesa. A vantagem no placar, que chegou a ser de 15 pontos para a Seleção, acabou caindo para sete pontos, a menor diferença desde o primeiro quarto. Mais uma vez, as argentinas pontuaram mais que as brasileiras no período, que terminou com o Brasil à frente por 48 a 41.

Último quarto

Mesmo ainda cometendo erros e desperdiçando boas chances, o Brasil conseguiu retomar o domínio ofensivo e colocar dez pontos de vantagem no placar. Na metade do período, as bolas de três pontos do Brasil voltaram a cair, com Damiris Dantas e Vitória. O Brasil voltou a crescer na reta final da partida, reconstruindo a vantagem no placar e confirmou o triunfo por 71 a 50.

Kamilla Cardoso foi a líder de rebotes na partida (Foto: Divulgação/ FIBA)

Próximos jogos do Brasil

Brasil x Canadá - segunda (30), às 15h10

Brasil x República Dominicana - terça (1), às 12h40

Brasil x El Salvador - quarta (2), às 12h40