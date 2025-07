Brasil e Itália na final da VNL feminina: horário e onde assistir

Após a vitória sobre o Japão nas semifinais da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino, as brasileiras enfrentam a Itália na final do torneio. O duelo entre Brasil e Itália será neste domingo, às 15h (de Brasília), e tem transmissão do Sportv 2 e VBTV. ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

➡️ Brasil enfrenta algoz na semifinal da VNL feminina

No retrospecto do duelo, as brasileiras ganharam das italianas quatro vezes. A Itália venceu o Brasil também quatro vezes. Em 2022, a disputa final foi entre as duas seleções e as italianas venceram por 3 sets a 0.

Brasil x Alemanha, pelas quartas de final da VNL feminina (foto: volleyballworld)

Na primeira semana da VNL 2025, Brasil e Itália se enfrentaram no Maracanãzinho. Na ocasião, as italianas venceram por 3 a 0.

Chaveamento da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino 2025

QUARTAS - 23 E 24 DE JULHO

SEMIFINAIS - SÁBADO, 26 DE JULHO

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR

Domingo, 27 de julho, às 11h | Polônia x Japão

FINAL

Domingo, 27 de julho, às 15h | Itália x Brasil

Confira as informações do jogo entre Brasil x Itália

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X ITÁLIA

SEMIFINAL - VNL FEMININA

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Atlas Arena, em Lodz, na Polônia

📺 Onde assistir: Sportv 2 e VTBV

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte