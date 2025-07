América-MG x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

América-MG e Athletico se enfrentam neste domingo (27), às 18h30 (de Brasília), na Arena Independência, em jogo da 19ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming).

O Coelho está na 18ª colocação, com 20 pontos, um ponto acima da Ferroviária-SP, que abre a ZR, enquanto o Furacão está na nona posição, com 24 pontos, cinco abaixo da Chapecoense, que abre o G-4.

América-MG x Athletico
19ª rodada Série B do Brasileiro
Data e Hora Domingo, 27 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília)
Local Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes Renan Aguiar da Costa (CE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)
Var Thiago Duarte Peixoto (SP)

Como chegam os dois times?

O América-MG vem de derrota por 3 a 1 para o Cuiabá, fora de casa, e agora acumula quatro revezes seguidos - Athletic, Novorizontino e Chapecoense foram os outros. O Coelho não vence há um mês, desde o 2 a 1 diante do CRB, em 26 de junho, pela 14ª rodada.

Expulso na Arena Pantanal, o treinador Enderson Moreira não comanda a equipe - o auxiliar Diogo Giacomini assume. Quem também está de fora é o volante Kauã Diniz, outro que recebeu o cartão vermelho, mas que não é titular.

O Athletico empatou com a Ferroviária-SP em 1 a 1, em casa, e não vence há três jogos, com uma igualdade e duas derrotas (Goiás e Volta Redonda). A última vitória foi por 1 a 0 diante do Amazonas, fora de casa.

Para o jogo, Odair Hellmann tem o retorno do lateral-esquerdo Esquivel, que cumpriu suspensão por expulsão. Assim, a equipe deve atuar com três zagueiros para a saída do meia Giuliano. No meio, o volante Raul sentiu uma lesão muscular e foi vetado - o volante Felipinho entra.

AMÉRICA-MG (Técnico: Diogo Giacomini, auxiliar)

Dalberson; Mariano, Lucão, Júlio César e Marlon; Felipe Amaral, Barros e Elizari; Miguelito, Labandeira e Artur Sousa (William Bigode).

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Aguirre, Belezi e Léo Pelé; Kauã Moraes, Felipinho, Patrick (Giuliano), Zapelli e Esquivel; Mendoza e Alan Kardec.