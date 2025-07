Japão elimina Turquia e pode enfrentar o Brasil na semi da VNL feminina

A Seleção Feminina conheceu, na tarde desta quinta-feira (24), seu possível adversário na semifinal da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina. O Japão superou a Turquia por 3 sets 2, com parciais de 25/21, 16/25, 25/20, 22/25 e 15/9 e garantiu a classificação para a semifinal da competição, aguardando definição de adversário no confronto entre Brasil e Alemanha, às 15h (horário de Brasília).

A seleção asiática contou com a oposta Ishikawa como principal arma do ataque. A jogadora, responsável pelo ponto da classificação japonesa, com um ace no tie-break, anotou 19 pontos. Mesmo com a derrota, a Turquia teve a maior pontuadora do jogo: a oposta Vargas, que teve 23 acertos.

O Japão volta a quadra pela semifinal da Liga das Nações neste sábado (26), com horário ainda a definir, podendo ser às 11h ou 15h (de Brasília). Na outra semifinal, também no sábado, Itália e Polônia disputam uma vaga na decisão.

Como foi o jogo

1º set

A Turquia iniciou o jogo na frente, fazendo os dois primeiros pontos, mas logo o Japão encaixou o saque, empatou e abriu quatro pontos de vantagem, forçando o técnico da Turquia a pedir tempo logo no início da parcial. A equipe turca apostava em acionar Vargas, sua principal pontuadora, mas, sem eficiência no ataque, não conseguia diminuiu a diferença no placar.

Além de falhar na conclusão dos ataques, a Turquia também teve problemas na recepção, dando ao Japão duas chances para pontuar de xeque. Do outro lado da quadra, o Japão mostrava volume de jogo e consistência defensiva para administrar a vantagem no placar. As turcas pressionaram na reta final, com Vargas no saque, mas o Japão conseguiu fechar a parcial por 25 a 21.

continua após a publicidade

2º set

De volta para o segundo set, o técnico da Turquia, o italiano Daniele Santarelli, tirou Karakurt de quadra e chamou Baladin para ajustar a linha de passe. A mudança funcionou e a equipe abriu 4 a 1 no placar, forçando o Japão a pedir tempo. A seleção asiática se recuperou no jogo, com a defesa voltando a ser destaque, e a parcial ficou mais equilibrada.

Ajustada, a Turquia cresceu no bloqueio e conseguiu marcar seis pontos seguidos, abrindo 17 a 10. O técnico Ferhat Akbas pediu seu segundo tempo, mas a parada não foi capaz de deter o ímpeto da Turquia, que chegou a ter nove pontos de vantagem no placar e fechou a parcial por 25 a 16.

3º set

No terceiro set, as duas equipes pareciam finalmente estar com seu voleibol encaixado, o que se traduziu no placar: o Japão liderou desde o início da partida, mas a Turquia não deixou as adversárias abrirem muita distância, contando com a eficiência no bloqueio, melhor fundamento da equipe na partida.

Mesmo sem impor larga vantagem ao longo da parcial, o Japão cresceu no final do terceiro set e fechou a conta por 25 a 20, justamente com ponto de bloqueio, principal arma das turcas.

4º set

O quarto set manteve o mesmo ritmo da parcial anterior, com as equipes trocando pontos desde o início. Mais uma vez, a Turquia apostou no bloqueio e no ataque de Vargas para liderar o placar e se manter viva na briga por um lugar na semifinal da VNL. A equipe fechou a parcial por 25 a 22, empatando a partida novamente.

5º set

No início do quinto set, um lance inusitado atrapalhou a sequência da Turquia, que liderava o placar por 3 a 1. Após ataque desviado para fora pelo bloqueio japonês, a comissão técnica turca tentou pedir o desafio, mas já havia passado o tempo regulamentar de oito segundos, e a equipe acabou levando cartão amarelo. Na sequência, o Japão empatou no bloqueio e buscou a virada, colocando 6 a 2 no placar.

A partir do momento que assumiu a liderança no tie-break, o Japão passou a controlar a partida, forçando erros das adversárias e abrindo cinco pontos de vantagem. Santarelli sacou Vargas, principal pontuadora do jogo, complicando ainda mais o ataque turco. Com um ace da oposta Ishikawa, o Japão fechou a parcial por 15 a 9 e garantiu a classificação.

Mesmo com a eliminação, Vargas foi a maior pontuadora do jogo (Foto: Volleyball World)

Chaveamento da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino 2025

QUARTAS - 23 E 24 DE JULHO

SEMIFINAIS - SÁBADO, 26 DE JULHO

Semifinal 1 | Itália x Polônia (às 11h ou 15h) Semifinal 2 | Brasil ou Alemanha x Japão (às 11h ou 15h)

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR

Domingo, 27 de julho, às 16h | Perdedores das semifinais

FINAL

Domingo, 27 de julho, às 20h | Vencedores das semifinais

