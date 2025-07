Coritiba x Amazonas: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Coritiba e Amazonas se enfrentam no domingo (27), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em jogo da 19ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming pago).

O Coxa está na segunda colocação, com 34 pontos, a dois pontos do líder Goiás, enquanto a Onça Pintada ocupa a 18ª posição, com 18 pontos, um ponto atrás do Paysandu, primeiro time fora da ZR.

Coritiba x Amazonas CFC AMA 19ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Domingo, 27 de julho de 2025, às 16h (de Brasília) Local Couto Pereira, em Curitiba (PR) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Amazonas empatou em 1 a 1 com o Paysandu, em casa, e chegou a dois jogos sem derrota - venceu o Botafogo-SP por 3 a 0, diante da torcida, na rodada anterior. A última derrota foi por 3 a 1 para o Cuiabá, fora.

Para o jogo, o técnico Márcio Zanardi tende a repetir a escalação da última partida. Gabriel Novaes, que estreou na rodada passada, tenta uma vaga entre os titulares.

O Coritiba vem de empate em 1 a 1 com o Athletic, fora de casa, e não vence há duas partidas - perdeu por 5 a 2 para o Paysandu, em casa, anteriormente. Os tropeço fizeram o Coxa perder a liderança para o Goiás, que tem dois pontos acima.

O treinador Mozart fez três mudanças no jogo passado e avalia se mantém a formação. O lateral-direito Zeca é quem tem mais chance de voltar ao time titular no lugar de Alex Silva.

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X AMAZONAS

19ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo (27), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Lehi Sousa Silva (DF)

🖥️ VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Alex Silva (Zeca), Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado, Sebá Gómez e Josué; Lucas Ronier, Clayson (Iury Castilho) e Gustavo Coutinho.

AMAZONAS (Técnico: Márcio Zanardi)

Renan; Akapo, Rafael Vitor, Bruno Ramires e Fabiano; Larry Vásquez, Erick Varão e Domingos; Kevin Ramírez, Joaquín Torres e Henrique Almeida (Gabriel Novaes).