Brasil enfrenta Japão pela vaga na final da VNL feminina; acompanhe

Após a vitória da Itália sobre a Polônia, que definiu a primeira finalista da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina, Brasil e Japão se enfrentam na tarde deste sábado (26), pela outra vaga na decisão. A partida acontece a partir das 15h (horário de Brasília), na Atlas Arena, em Lodz, na Polônia, e tem transmissão do SporTV2 e VBTV.➡️Clique para assistir no Sportv

Itália atropela Polônia e vai à segunda final consecutiva da VNL feminina

O técnico José Roberto Guimarães não fez mudanças nas relacionadas em relação ao grupo que venceu a Alemanha por 3 sets a 0 nas quartas de final. A partida marca o segundo confronto consecutivo entre Brasil e Japão em uma final de VNL já que, em 2024, as asiáticas eliminaram a Seleção Brasileira nesta mesma etapa da competição, com vitória no tie-break. O Japão chega à semifinal após bater a Turquia nas quartas.

As equipes já se enfrentaram na atual edição da Liga das Nações, em partida válida pela terceira semana do torneio, justamente no Japão. O confronto marcou o primeiro jogo do Brasil sem a ponteira Ana Cristina, lesionada durante a competição, e terminou com vitória avassaladora das comandadas de Zé Roberto por 3 sets a 0.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasil e Japão já se enfrentaram nesta edição da VNL (Foto: Volleyball World)

Confira a lista de relacionadas para Brasil x Japão

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Jheovana, Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess e Lorena

Líberos: Laís e Marcelle

Confira as informações do jogo entre Brasil x Japão

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X JAPÂO

SEMIFINAL - VNL FEMININA

📆 Data e horário: sábado, 26 de julho de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Atlas Arena, em Lodz, na Polônia

📺 Onde assistir: Sportv 2 e VTBV

Chaveamento da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino 2025

SEMIFINAIS - SÁBADO, 26 DE JULHO

Semifinal 1 | Itália 3x0 Polônia Semifinal 2 | Brasil x Japão (às 15h)

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR

Domingo, 27 de julho, às 11h | Polônia x Brasil ou Japão

FINAL