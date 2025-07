Brasil enfrenta algoz na semifinal da VNL feminina

Com a vitória sobre a Alemanha nas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino, o Brasil tem um algoz pela frente. No ano passado, a Seleção estava invicta na Liga, mas foi derrotada pelo Japão justamente na semifinal do torneio. A coincidência é que o chaveamento das semifinais deste ano é o mesmo de 2024.

No ano passado, a Itália derrotou a Polônia por 3 a 0 na semifinal e venceu o Japão na final do torneio. Nas semifinais, as japonesas tiraram a invencibilidade do Brasil e venceram o jogo no tie-break. Na disputa do terceiro lugar, as brasileiras foram derrotadas pelas polonesas, também no tie-break.

Com os resultados, mesmo líder na fase classificatória, o Brasil fechou a sua participação na VNL de 2024 na quarta colocação. Agora, as brasileiras buscam o título inédito.

Brasil x Alemanha, pelas quartas de final da VNL feminina (foto: volleyballworld)

Neste ano, a Seleção tem somente uma derrota, contra a Itália. Nas quartas de final, o Brasil derrotou a Alemanha com dominância da partida e agora tem o Japão, seu algoz, pela frente. No histórico da VNL, o Brasil derrotou o Japão sete vezes, incluindo a partida da última semana de classificação deste ano. Já as japonesas têm somente uma vitória sobre as brasileiras.

Chaveamento da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino 2025

QUARTAS - 23 E 24 DE JULHO

SEMIFINAIS - SÁBADO, 26 DE JULHO

Semifinal 1 | Itália x Polônia (às 11h) Semifinal 2 | Brasil x Japão (às 15h)

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR

Domingo, 27 de julho, às 11h | Perdedores das semifinais

FINAL