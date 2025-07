As tão aguardadas provas da natação no Mundial de Esportes Aquáticos começam neste sábado (26), e os 11 atletas da delegação brasileira já estão reunidos em Singapura para iniciar os treinamentos no local da competição. As provas acontecerão ao longo de 10 dias na piscina do centro aquático e marca o encerramento do evento, no dia 3 de agosto.

continua após a publicidade

➡️Mundial de Singapura: Brasileiro conduz Espanha ao ouro no polo aquático

Sem subir ao pódio da natação no Mundial de Esportes Aquáticos há duas edições, o Brasil conta com nomes em ascensão na modalidade. Um deles, aliás, foi o último medalhista do país em mundiais: Guilherme Costa, o "Cachorrão", que conquistou o bronze nos 400m livre em Budapeste, 2022. O atleta competirá na mesma prova em 2025, além de disputar os 200m livre.

Xará de Cachorrão, o jovem Guilherme Caribé, de 22 anos, é outro destaque da Seleção Brasileira para o Mundial de Singapura. Tricampeão pan-americano, o atleta alcançou esse ano seu melhor tempo da carreira nos 50m livre durante o Troféu Maria Lenk, com marca de 21s46. Caribé disputa as provas de 50m borboleta, 100m livre e 50m livre.

continua após a publicidade

Entre as mulheres, a finalista olímpica Mafe Costa é um dos principais destaques da Seleção. Aos 22 anos, a recordista sul-americana nos 200m e 400m livres vai para sua terceira edição de Mundial, após ser treinada por Dean Boxell, técnico da atual campeã olímpica Ariarne Titmus. Outra jovem experiente na delegação brasileira é Stephanie Balduccini, que aos 20 anos já disputou duas edições de Jogos Olímpicos e vai ao Mundial de Esportes Aquáticos pela quarta vez.

Desde 1973, a natação brasileira conquistou 31 medalhas no Mundial, sendo 9 ouros, 12 pratas e 10 bronzes.

Cachorrão foi o último brasileiro a subir ao pódio da natação no Mundial (Foto: Satiro Sodré/ CBDA)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja o cronograma dos brasileiros na natação

Sábado, 26 de julho - a partir das 23h

400m livre feminino e masculino - eliminatórias - Gabi Roncatto, Mafe Costa, Stephan Steverink, Guilherme Cachorrão 100m borboleta feminino - eliminatórias - Stephanie Balduccini 50m borboleta masculino - eliminatórias - Guilherme Caribé

Domingo, 27 de julho - a partir das 23h

1500m livre feminino - eliminatórias - Gabi Roncatto, Letícia Romão

100m costas feminino e masculino - eliminatórias - Guilherme Basseto

200m livre masculino - eliminatórias - Guilherme Cachorrão

Segunda-feira, 28 de julho - a partir das 23h

200m livre feminino - eliminatórias - Stephanie Balduccini, Mafe Costa

Terça-feira, 29 de julho - a partir das 23h

100m livre masculino - eliminatórias - Guilherme Caribé

Quarta-feira, 30 de julho - a partir das 23h

100m livre feminino - eliminatórias - Stephanie Balduccini

Quinta-feira, 31 de julho - a partir das 23h

800m livre feminino - eliminatórias - Gabi Roncatto 50m borboleta feminino - eliminatórias - Beatriz Bezerra 50m livre masculino - eliminatórias - Victor Alcará, Guilherme Caribé

Sexta-feira, 1 de agosto - a partir das 23h

50m livre feminino - eliminatórias - Lorrane Ferreira

50m costas masculino - eliminatórias - Guilherme Basseto

Sábado, 2 de agosto - a partir das 8h