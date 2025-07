Arsenal x Newcastle: onde assistir, horário e prováveis escalações

Arsenal e Newcastle se enfrentam neste domingo (27), às 8h30 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em amistoso internacional de pré-temporada. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via ESPN, sem custo adicional para os assinantes



O Arsenal inicia a reta final da preparação para a temporada 2025/26 buscando entrosar seus novos reforços. Os meias Zubimendi e Norgaard, além do atacante Madueke, são os principais nomes contratados até agora. Vice-campeão da última Premier League, o time de Mikel Arteta também disputará a Champions League, em busca de seu primeiro título europeu.

O Newcastle, por sua vez, também está de olho em testes e ajustes para o novo ciclo. A equipe de Eddie Howe teve uma janela mais discreta e contratou apenas Anthony Elanga, ex-Nottingham Forest. Os Magpies terminaram a Premier League na 5ª colocação e garantiram uma vaga na Champions League - a segunda participação do clube na competição neste século.

Tudo sobre o amistoso entre Arsenal e Newcastle (onde assistir, horário, escalações e local):

Arsenal x Newcastle

Amistoso internacional - Pré-temporada 2025

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho, às 8h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nacional de Singapura, em Kallang (Singapura)

👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

🟨 Arbitragem: não divulgada

📺 VAR: não disponível para a partida

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; White, Saliba, Calafiori, Zinchenko; Norgaard, Nwaneri, Rice; Saka, Martinelli, Havertz

Newcastle (Técnico: Eddie Howe)

Pope; Trippier, Schar, Botman, Targett; Bruno Guimarães, Miley, Willock; Murphy, Elanga, Osula

Arsenal x Newcastle se enfrentam em amistoso de pré-temporada (Arte: Lance!)

