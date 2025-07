Itália x EUA na VNL feminina: acompanhe em tempo real

A Itália enfrenta os Estados Unidos na manhã desta quarta-feira (23), às 11h30 (horário de Brasília), na Atlas Arena, em Łódź, na Polônia, pelas quartas de final da VNL feminina. O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv 2 (canal fechado) e da VBTV (streaming). ➡️Clique para assistir no Sportv

Tempo real: 1 set a 0 para a Itália/ americanas vencem o 2° set por 2 a 0

As italianas, campeãs olímpicas em Paris 2024, terminaram a fase classificatória invictas, e o técnico Julio Velasco trouxe o elenco principal desde a primeira semana da competição, no Rio de Janeiro. As americanas, por sua vez, tiveram mais dificuldade para se classificar para a fase eliminatória, terminando em oitavo lugar com sete vitórias e cinco derrotas.

Quem vencer a partida enfrenta o vencedor entre China e Polônia, que se enfrentam também nesta quarta-feira (23), às 15h (horário de Brasília).

Seleção da Itália na VNL feminina (Foto: Divulgação Volleyball World)

Confira as informações do jogo entre Itália x EUA

✅ FICHA TÉCNICA

ITÁLIA X EUA

QUARTAS DE FINAL - VNL FEMININA

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 11h30 (de Brasília)

📍 Local: Atlas Arena, em Lodz, na Polônia

📺 Onde assistir: Sportv 2 e VTBV

Como foi o jogo?

1° set

No início da partida, as italianas apresentaram dificuldade na recepção, e as americanas abriram uma vantagem de três pontos com saque e largada no meio de quadra. Com o placar apertado, a oposta Egonu começou a ser acionada e ajudou na recuperação. O decorrer do set foi equilibrado, com ambos os lados variando os estilos de ataque. Na reta final, a Itália mostrou seu poder ofensivo e fechou o set em 25 a 22.