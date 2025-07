ACOMPANHE: Brasil enfrenta Alemanha por vaga nas semis da VNL feminina

A Seleção Brasileira de vôlei encara a Alemanha nesta quinta-feira (24), às 15h (de Brasília), em Lódz, na Polônia, pelas quartas de final da VNL feminina. A seleção vencedora enfrenta o Japão, que eliminou a Turquia na primeira partida do dia. O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv 2 (canal fechado) e da VTBV (streaming). ➡️Clique para assistir no Sportv

🟢 ATUALIZAÇÃO: 1º SET - BRA 13 x 10 ALE

🏐 PLACAR GERAL: BRA 0 x 0 ALE | 1º: iniciado

Como está sendo Brasil x Alemanha na VNL feminina?

Aguardando o término do set

Retrospecto na VNL feminina

As seleções já se enfrentaram este ano, na primeira etapa da liga, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o Brasil venceu a Alemanha por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 21/25, 23/25, 25/20 e 15/8, em um duelo apertado. Considerando os últimos sete confrontos, o retrospecto mostra cinco vitórias do Brasil e duas da Alemanha. A última derrota da Seleção para as alemãs aconteceu em 2019, nos Estados Unidos.

No Rio, a principal pontuadora do Brasil foi a ponteira Ana Cristina, que sofreu uma lesão no joelho, especificamente no menisco medial, durante a partida contra a França, na última semana da fase classificatória. A ponteira já passou por cirurgia e desfalcará a Seleção Brasileira pelo período de três a quatro meses.

Do lado alemão, a ponteira Lina Alsmeier e a oposta Emilia Weske foram as principais pontuadoras, com 17 pontos cada.

Seleção Brasileira durante VNL feminina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Confira as informações do jogo entre Brasil x Alemanha

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X ALEMANHA

QUARTAS DE FINAL - VNL FEMININA

📆 Data e horário: quinta-feira, 24 de julho de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Lódz, na Polônia

📺 Onde assistir: Sportv 2 e VTBV