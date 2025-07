Flamengo x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (27), às 20h30 (no horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O confronto, válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.

No meio da semana, o Flamengo e o Atlético-MG entraram em campo por competições diferentes. O clube carioca jogou pela 16ª rodada do Brasileirão e venceu o Bragantino, de virada, por 2 a 1. Com os três pontos, o Rubro-Negro se aproximou do líder Cruzeiro. Por sua vez, o Galo jogou pela Sul-Americana e foi derrotado pelo Atlético Bucaramanga na Arena MRV. O time mineiro venceu nos pênaltis e avançou para as oitavas de final da competição.

Como chega o Flamengo

O Flamengo chega para o duelo com o Galo em ótima fase. O time comandado por Filipe Luís venceu o Bragantino fora de casa, quebrando um tabu de 29 anos. Com o resultado, o time carioca chegou aos 33 pontos e colou no líder Cruzeiro, que tem um jogo e um ponto a mais. Como o duelo com o Atlético-MG fecha a 17ª rodada, o Rubro-Negro pode dormir na liderança com uma combinação de resultados favorável.

Como chega o Atlético-MG

Do outro lado do duelo, o Atlético-MG chega depois de se classificar para as oitavas de final da Sul-Americana. Apesar de ter conseguido avançar na competição, o Galo passou sufoco e se classificou na disputa de pênaltis. Além do desempenho ruim contra um adversário menos qualificado, o Atlético vive uma crise interna com parte do elenco, que demonstrou insatisfação com o atraso de salários e outros vencimentos recentemente. O time não vence no Brasileirão há dois jogos.

Flamengo e Atlético Mineiro decidiram a Copa do Brasil de 2024 (Foto: Andre Mourao/AGIF)

Flamengo e Atlético-MG têm protagonizado duelos importantes nos últimos anos. Em 2024, os times se enfrentaram quatro vezes, sendo duas delas pela decisão da Copa do Brasil, que terminou com o título do Flamengo.

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO-MG

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA - SC)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA - PR) e Alex dos Santos (SC)

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Viña; Jorginho, Allan, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique (Plata) e Pedro

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Rômulo (Iván Román), Júnior Alonso e Caio Paulista; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Rony.