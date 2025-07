Internacional x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações

Internacional e Vasco se enfrentam neste domingo (27), às 18h30 (no horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O confronto, válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Cazé TV, da Record e do Premiere.

Os dois times entraram em campo no meio da semana por competições diferentes. O Internacional venceu o Santos fora de casa por 2 a 1 na 16ª rodada do Brasileirão. O Vasco jogou em São Januário pela copa Sul-Americana, empatou com o Independiente del Valle por 1 a 1 e foi eliminado da competição.

Ficha do jogo INT VAS 17ª RODADA Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 27 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Biera-Rio, em Porto Alegre (RS) Árbitro Flavio Rodrigues de Souza (Fifa - SP) Assistentes Alex Ang Ribeiro (Fifa - SP) e Daniel Luis Marques (SP) Var Rodolpho Toski Marques (Fifa - PR) Onde assistir

Como chega o Internacional

O Inter voltou da folga da Copa do Mundo de Clubes na zona de rebaixamento. Com três vitórias – sobre Vitória, Ceará e Santos – saltou de 14 pontos e da 17ª posição, para 20 pontos e a décima colocação. Como enfrenta o Fluminense na quarta (30), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e possível que o técnico Roger Machado poupe alguns jogadores, como os laterais Aguirre e Bernabei e o meia Alan Patrick. Vitão, suspenso pelo terceiro amarelo, não joga.

Como chega o Vasco

O Vasco viaja até Porto Alegre para enfrentar o Alvirrubro precisando urgentemente de uma vitória. O Gigante da Colina ainda não venceu após o Mundial de Clubes. Ao todo são duas derrotas (Botafogo e Del Valle, essa de goleada) e dois empates (Grêmio e Del Valle), além da eliminação na Sul-Americana. A equipe comandada por Fernando Diniz conta com um desfalque. Trata-se de João Victor. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Internacional x Vasco pelo Brasileirão de 2024 (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Os torcedores que desejam assistir ao jogo no Beira-Rio ainda podem comprar ingressos para a partida. O Colorado abriu o check-in e a venda dos ingressos na terça (22). Os sócios têm preços promocionais a partir de R$ 14. Os interessados podem adquirir as entradas aqui.

Confira as informações do jogo entre Internacional x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X VASCO

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Cazé TV, Premiere, Record

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa- SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Luis Marques (ambos de SP)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet (Ivan); Aguirre (Benítez), Mercado, Victor Gabriel e Bernabei (Ramon); Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick (Bruno Tabata); Wesley, Rafael Borré e Carbonero.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Rayan, Nuno Moreira e David; Vegetti.