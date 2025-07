ACOMPANHE: Polônia e China disputam vaga nas semis da VNL feminina

Polônia e China se enfrentam em busca de uma vaga nas semifinais da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino. No duelo ainda na primeira semana da competição, as polonesas venceram por 3 a 1. O duelo das quartas de finais acontece a partir das 15h (de Brasília) desta quarta-feira e tem transmissão do Sportv 2 e VBTV. ➡️Clique para assistir no Sportv

🟢 ATUALIZAÇÃO: 2º SET - CHI 12 x 8 POL

🏐 PLACAR GERAL: CHI 1 x 0 POL | 1º: 25/17 | 2º: em andamento

Como está sendo China x Polônia pela VNL feminina?

1º SET

A Polônia começou abrindo os pontos em casa. O set teve um início equilibrado, mas as polonesas começaram se mantendo mais à frente. Ainda no início, a China conseguiu liderar o placar e passou a apresentar um bom volume de jogo. As chinesas chegaram a abrir oito pontos de vantagem. A principal jogadora da parcial foi Mengjie Wu, que marcou nove pontos no total. Um dos destaques foi o rally de 31 segundos no jogo. A China fechou a primeira parcial em 25 a 17, abrindo o primeiro ponto no placar geral.

Jogadoras relacionadas na VNL

POLÔNIA

Aleksandra Gryka

Magdalena Stysiak

Agnieszka Korneluk (C)

Julita Piasecka

Martyna Łukasik

Aleksandra Szczygłowska

Martyna Czyrniańska

Malwina Smarzek

Justyna Łysiak

Weronika Centka-Tietianiec

Alicja Grabka

Paulina Damaske

Katarzyna Wenerska

Magdalena Jurczyk

CHINA