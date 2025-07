Atlético-GO x Chapecoense: onde assistir, horário e prováveis escalações

Atlético-GO x Chapecoense se enfrentam neste domingo (27), às 19h (horário de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiás. O confronto, válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+ (streaming), ESPN (canal fechado) e RedeTv (canal aberto). ➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

O Atlético-GO vem enfrentando uma fase abaixo na Série B. O Dragão não vence há três jogos, quando superou o CRB na 15ª rodada. Nesse meio tempo, foram duas derrotas e um empate. Além disso, o clube ocupa a 14ª colocação com 22 pontos, apenas três acima da Ferroviária, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

A Chapecoense, por sua vez, se encontra em um momento diferente de seu oponente. O venceu três dos seus últimos quatro jogos. O bom desempenho deixou a equipe na 4ª posição com 29 pontos. Além disso, uma vitória fora de casa contra o Atlético-GO faria com que o time colasse no líder Goiás, que atualmente tem 36 pontos.

Chapecoense encara o Atlético-GO pela 19ª rodada da Série B (Foto: Giovani Baccin/AGIF)

Confira todas as informações do jogo entre Atlético-GO e Chapecoense (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X CHAPECOENSE

19ª RODADA - SÉRIE B

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiás;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming), ESPN (canal fechado) e RedeTv (canal aberto)

🟨 Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)

🚩 Auxiliares: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Rodrigo Guimaraes Pereira (SE)

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-GO (Técnico: Rafael Lacerda)

Vladimir; Ruan Teixeira, Wallace, Alix Vinicius e Conrado; Federico Martínez, Ezequiel Ham e Kauan; Shaylon, Daniel Lima e Kelvin.

continua após a publicidade

CHAPECOENSE (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)

Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo e Gabriel; Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Márcio Júnior e Walter Clar; Neto Pessoa e Marcinho.