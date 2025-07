VNL feminina: confira o chaveamento das finais com o Brasil classificado

Com a fase de classificação encerrada, a Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino já tem os confrontos das finais definidas. Segunda colocada na fase preliminar, a Seleção Brasileira é a cabeça da chave dois e enfrenta a Alemanha nas quartas de final. Se avançar às semifinais, o adversário será Japão ou Turquia. A etapa final acontece a partir de 23 de julho em Lódz, na Polônia. Confira o chaveamento completo abaixo.

Conforme o formato da VNL, a primeira colocada enfrenta a oitava, a segunda disputa com a sétima e assim por diante. O Brasil chega às finais com somente uma derrota contra a Itália, líder da classificação e cabeça de chave um. Última colocada, a Coreia do Sul está rebaixada.

Chaveamento da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino 2025

QUARTAS

23 de julho, às 16h30 | Itália x Estados Unidos 23 de julho, às 20h | Polônia x China 24 de julho, às 18h30 | Brasil x Alemanha 24 de julho, às 20h | Japão x Turquia

SEMIFINAIS

26 de julho, às 16h | Itália ou Estados Unidos x Polônia ou China 26 de julho, às 20h | Brasil ou Alemanha x Japão ou Turquia

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR

27 de julho, às 16h | Perdedores das semifinais

FINAL

27 de julho, às 20h | Vencedores das semifinais

Brasil venceu o Japão por 3 sets a 0 em jogo válido pela terceira etapa da VNL (Foto: Divulgação/Volleyball Wolrd)

Classificação final da VNL feminina