São Paulo x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações

São Paulo e Fluminense se enfrentam neste domingo (27), às 16h (no horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Globo e do Premiere.

O duelo dos Tricolores será um duelo de "seis pontos". O Fluminense tem 20 pontos e ocupa a oitava posição e o São Paulo, com apenas um ponto a menos, está na 12ª colocação do Brasileirão. Uma vitória é extremamente importante para os dois lados, já que vai manter os times com uma distância de no máximo cinco pontos para o sexto colocado.

Como chega o São Paulo?

Ainda no início de sua segunda passagem pelo Tricolor Paulista, o técnico Hernán Crespo tenta ampliar a sequência de vitórias do clube. Desde sua estreia, no dia 12 de julho, o São Paulo disputou quatro jogos. O argentino iniciou seu trabalho perdendo por 2 a 0 para o Flamengo, mas já acumula uma sequência de três jogos de invencibilidade, com um empate e duas vitórias.

Na 16ª rodada, o time bateu o Juventude fora de casa por 1 a 0. Luciano vive grande fase e tem brilhado nos últimos jogos do São Paulo. O camisa 10 participou de cinco gols em três jogos sob o comando de Hernán Crespo.

Como chega o Fluminense?

O Fluminense, que foi semifinalista do Mundial de Clubes, não vive um bom momento. O Tricolor Carioca ainda não ganhou desde que voltou ao Brasil após a eliminação no torneio da Fifa. A equipe comandada por Renato Gaúcho disputou e perdeu três jogos desde a volta do Campeonato Brasileiro. Um fato importante é o de que todas as partidas foram disputadas no Maracanã e esta será a primeira vez que o Fluminense vai jogar longe de sua torcida desde a volta dos Estados Unidos.

Sem Jhon Arias, o time precisa quebrar uma marca péssima. O Fluminense não ganha um jogo do Brasileirão sem a presença do jogador desde a 32ª rodada da edição de 2023 do campeonato, em jogo disputado justamente contra o São Paulo.

Luciano e Martinelli disputam bola em São Paulo x Fluminense noo Brasileirão de 2024 (Foto: Divulgação / São Paulo FC)

O São Paulo defende uma invencibilidade de cinco anos sem perder para o Fluminense no Morumbis. A última derrota do Tricolor Paulista como mandante no confronto aconteceu em 2019. Desde então, foram três vitórias e dois empates contra o Fluminense.

Confira as informações do jogo entre São Paulo x Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Fluminense

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Arboleda, Ferraresi, Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilla e Wendell; Luciano e André Silva

Fluminense (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Canobbio, Cano e Soteldo