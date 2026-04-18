Bragantino x Remo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 12° rodada do Brasileirão
Red Bull Bragantino e Remo se enfrentam neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.
O Red Bull Bragantino chega embalado após vencer o Blooming por 2 a 1 na Copa Sul-Americana, conquistando sua primeira vitória na fase de grupos. O destaque ficou por conta de Isidro Pitta, que marcou o gol decisivo nos minutos finais e reforça o bom momento ofensivo da equipe comandada por Vagner Mancini.
Já o Remo vive fase complicada e tenta reagir na competição. A equipe paraense tem um dos piores aproveitamentos contra clubes da Série A e busca somar pontos importantes fora de casa para interromper a sequência negativa.
Ficha do jogo
Tudo sobre Bragantino x Remo (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bragantino 🆚 Remo
12° rodada – Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 19 de abril, às 18h30 (de Brasília).
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP).
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).
🕴️ Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)
📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÃO
🔴⚪ Red Bull Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Thiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Sosa; Lucas Barbosa, Vinicinho e Isidro Pitta.
🟦⚪ Remo (Técnico: Léo Condé) Matheus Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Patrick, Lucas Picco e Vinícius Bueno; Diego H., Guilherme Taliari e Jajá.
