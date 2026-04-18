menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Onde Assistir

Bragantino x Remo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 12° rodada do Brasileirão

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/04/2026
20:00
Bragantino e Remo se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Red Bull Bragantino e Remo se enfrentam neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Red Bull Bragantino chega embalado após vencer o Blooming por 2 a 1 na Copa Sul-Americana, conquistando sua primeira vitória na fase de grupos. O destaque ficou por conta de Isidro Pitta, que marcou o gol decisivo nos minutos finais e reforça o bom momento ofensivo da equipe comandada por Vagner Mancini.

Já o Remo vive fase complicada e tenta reagir na competição. A equipe paraense tem um dos piores aproveitamentos contra clubes da Série A e busca somar pontos importantes fora de casa para interromper a sequência negativa.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Bragantino-escudo-onde-assistir
RBB
Remo-escudo-onde-assistir
REM
Tudo sobre Bragantino x Remo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Bragantino 🆚 Remo
12° rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 19 de abril, às 18h30 (de Brasília).
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP).
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).
🕴️ Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)
📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÃO

🔴⚪ Red Bull Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Thiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Sosa; Lucas Barbosa, Vinicinho e Isidro Pitta.

continua após a publicidade

🟦⚪ Remo (Técnico: Léo Condé) Matheus Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Patrick, Lucas Picco e Vinícius Bueno; Diego H., Guilherme Taliari e Jajá.

Bragantino e Remo se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

➡️ Aposte nos jogos do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias