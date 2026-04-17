Cruzeiro x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Cruzeiro e Grêmio se enfrentam pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste sábado (18), às 20h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão de Premiere (pay-per-view), Record (TV aberta) e CazéTV (Youtube).
Relacionadas
- Cruzeiro
Cruzeiro x Grêmio: previsão de público e informações de venda de ingressos
Cruzeiro17/04/2026
- Cruzeiro
Vale a pena assinar até 2030? Entenda a relação Cruzeiro, Artur Jorge e demissões de técnicos no Brasil
Cruzeiro16/04/2026
- Cruzeiro
Lucas Silva projeta sequência do Cruzeiro na Libertadores: ‘Só depende de nós’
Cruzeiro16/04/2026
Ficha do jogo
Se na Libertadores o clima pesou, a Raposa tenta engatar uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Cabuloso venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, no Mineirão. Com o resultado, a equipe ficou mais perto de sair da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe comandada por Artur Jorge está na 17ª posição do Brasileirão, com 10 pontos.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Do outro lado, o Tricolor venceu o seu confronto no meio da semana, contra o Riestra, pela Sul-Americana. Antes, o grupo liderado por Luís Castro havia empatado em 0 a 0 o clássico contra o Internacional. No Campeonato Brasileiro, os gaúchos estão acima na tabela, mas com pontuação baixa. A equipe tem 13 pontos e está na 12ª posição.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Grêmio
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X GRÊMIO
BRASILEIRÃO- 12ª RODADA
📆 Data e horário: Sábado, 18 de abril, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view), Record (TV aberta) e CazéTV (Youtube).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Nogueira (SP)
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Matheus Cunha (Otávio); Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (Villalba), Kaiki; Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Arroyo
GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)
Weverton; Pavón, G. Martins, Balbuena, Caio Paulista; Juan Nardoni, Noriega, Arthur; Tetê, Amuzu, Carlos Vinicius
➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias