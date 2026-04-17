Cruzeiro x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste sábado (18), às 20h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão de Premiere (pay-per-view), Record (TV aberta) e CazéTV (Youtube).

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Ficha do jogo CRU GRE 12ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Sábado, 18 de abril, às 20h30 (de Brasília) Local Mineirão, Belo Horizonte (MG) Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Nogueira (SP) Var Thiago Duarte Peixoto (SP) Onde assistir

Se na Libertadores o clima pesou, a Raposa tenta engatar uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Cabuloso venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, no Mineirão. Com o resultado, a equipe ficou mais perto de sair da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe comandada por Artur Jorge está na 17ª posição do Brasileirão, com 10 pontos.

Cruzeiro x Red Bull Bragantino, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Do outro lado, o Tricolor venceu o seu confronto no meio da semana, contra o Riestra, pela Sul-Americana. Antes, o grupo liderado por Luís Castro havia empatado em 0 a 0 o clássico contra o Internacional. No Campeonato Brasileiro, os gaúchos estão acima na tabela, mas com pontuação baixa. A equipe tem 13 pontos e está na 12ª posição.

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Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Grêmio

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X GRÊMIO

BRASILEIRÃO- 12ª RODADA

📆 Data e horário: Sábado, 18 de abril, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view), Record (TV aberta) e CazéTV (Youtube).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Nogueira (SP)

📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Matheus Cunha (Otávio); Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (Villalba), Kaiki; Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Arroyo

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GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)

Weverton; Pavón, G. Martins, Balbuena, Caio Paulista; Juan Nardoni, Noriega, Arthur; Tetê, Amuzu, Carlos Vinicius

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