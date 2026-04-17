menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Chapecoense x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam na Arena Condá pela 12ª rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/04/2026
14:11
Atualizado há 2 minutos
Chapecoense e Botafogo se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraChapecoense e Botafogo se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Chapecoense e Botafogo se enfrentam neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partira terá transmissão exclusiva do Premiere no pay-per-view.

continua após a publicidade

O Glorioso visita a Chape após boa vitória fora de casa pela Sul-Americana, de virada, sobre o tradicional Racing (ARG). Foi o primeiro triunfo sob o comando do português Franclim Carvalho.

Ficha do jogo

Chapecoense-escudo-onde-assistir
CHA
Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
12ª RODADA
BRASILEIRÃO
Data e Hora
sábado, 18 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local
Arena Condá, em Chapecó (SC)
Árbitro
Matheus Candançan (Fifa/SP)
Assistentes
Daniel Luis Marques e Miguel Catanero Ribeiro (ambos de SP)
Var
Daniel Nobre Bins (RS
Onde assistir
Não definido

A equipe alvinegra, que tropeçou no Coritiba no último duelo pelo Brasileirão, no Nilton Santos, vai atrás de recuperação para subir na tabela e se aproximar das primeiras posições. O Botafogo entra na 12ª rodada com 13 pontos somados e ocupando a 11ª colocação.

continua após a publicidade

Do outro lado, a Chapecoense, também em início de trabalho com o técnico Fábio Mathias, vive momento delicado. O time catarinense está na 19ª posição, com apenas oito pontos, e em sequência ruim sem vencer há sete jogos.

A arbitragem da partida será de Matheus Candançan (Fifa/SP), auxiliado por Daniel Luis Marques e Miguel Catanero Ribeiro (ambos de SP). Bruno Pereira Vasconcelos (BA) será o quarto árbitro, enquanto o VAR ficará com Daniel Nobre Bins (RS).

continua após a publicidade

Veja mais sobre Chapecoense x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 12ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Matheus Candançan (Fifa/SP)
🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques e Miguel Catanero Ribeiro (ambos de SP)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CHAPECOENSE (Técnico: Fábio Mathias).

Rafael Santos, Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Higor Meritão e João Vítor; Ênio, Ítalo e Bolasie.

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho).

Neto (Raul), Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Edenilson e Medina; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias