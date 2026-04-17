Vasco x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Vasco e São Paulo se enfrentam neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva da Amazon Prime Video.

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Ficha do jogo VAS SAO 12ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora sábado, 18 de abril de 2026 Local São Januário Árbitro Savio Pereira Sampaio (DF) Assistentes Bruno Boschilia (SP) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

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Como chegam Vasco e São Paulo para o confronto?

Sem vencer há cinco jogos, o Vasco entra em campo neste sábado, em São Januário, determinado a reencontrar o caminho das vitórias. A partida promete fortes emoções, já que o clube preparou uma série de homenagens a Roberto Dinamite, maior ídolo da história cruz-maltina, que completaria 72 anos na última segunda-feira (13).

Dentro de campo, o treinador Renato Gaúcho deve ter praticamente todo o elenco à disposição. A única ausência é zagueiro Alan Saldivia que cumpre suspensão e será substituído por Carlos Cuesta. Por outro lado, Cauan Barros está recuperado de um problema no joelho, sofrido na reta final da partida contra o Remo, e volta a ficar disponível para a equipe.

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Barros durante treini no CT Moacyr Barbosa (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O terceiro colocado do Campeonato Brasileiro contará com o retorno do zagueiro Sabino, que foi preservado nas últimas três partidas do São Paulo devido a um desconforto na panturrilha.

Por outro lado, o técnico Roger Machado terá um desfalque importante no meio-campo: Marco Antônio, diagnosticado com uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, está fora do confronto. Para suprir a ausência, a tendência é que Danielzinho seja o escolhido para iniciar a partida.

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Sabino durante treino do São Paulo (Foto: Erico Leonan/São Paulo)

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X SÃO PAULO

BRASILEIRÃO - 12ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Amazon Prime Vídeo

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (SP) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David. (Técnico: Renato Gaúcho)

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Cédric, Alan Franco, Sabino e Wendell; Danielzinho, Bobadilla e Cauly; Artur, Luciano e Calleri (Técnico: Roger Machado)