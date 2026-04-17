menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Vasco x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Gigante da Colina e Tricolor Paulista se enfrentam neste sábado (18), em São Januário

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/04/2026
09:31
Vasco e São Paulo se enfrentam neste sábado (18), às 18h30, em São Januário (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraVasco e São Paulo se enfrentam neste sábado (18), às 18h30, em São Januário (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Vasco e São Paulo se enfrentam neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva da Amazon Prime Video.

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Escudo-VASCO
VAS
São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
12ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
sábado, 18 de abril de 2026
Local
São Januário
Árbitro
Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes
Bruno Boschilia (SP) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
Var
Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir
Clique para assistir na Amazon Prime

➡️Qual será o destino de Vasco e São Paulo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

Como chegam Vasco e São Paulo para o confronto?

Sem vencer há cinco jogos, o Vasco entra em campo neste sábado, em São Januário, determinado a reencontrar o caminho das vitórias. A partida promete fortes emoções, já que o clube preparou uma série de homenagens a Roberto Dinamite, maior ídolo da história cruz-maltina, que completaria 72 anos na última segunda-feira (13).

Dentro de campo, o treinador Renato Gaúcho deve ter praticamente todo o elenco à disposição. A única ausência é zagueiro Alan Saldivia que cumpre suspensão e será substituído por Carlos Cuesta. Por outro lado, Cauan Barros está recuperado de um problema no joelho, sofrido na reta final da partida contra o Remo, e volta a ficar disponível para a equipe.

continua após a publicidade
Barros durante treini no CT Moacyr Barbosa (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Barros durante treini no CT Moacyr Barbosa (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O terceiro colocado do Campeonato Brasileiro contará com o retorno do zagueiro Sabino, que foi preservado nas últimas três partidas do São Paulo devido a um desconforto na panturrilha.

Por outro lado, o técnico Roger Machado terá um desfalque importante no meio-campo: Marco Antônio, diagnosticado com uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, está fora do confronto. Para suprir a ausência, a tendência é que Danielzinho seja o escolhido para iniciar a partida.

continua após a publicidade
Sabino durante treino do São Paulo (Foto: Erico Leonan/São Paulo)
Sabino durante treino do São Paulo (Foto: Erico Leonan/São Paulo)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X SÃO PAULO
BRASILEIRÃO - 12ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 18 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Amazon Prime Vídeo
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (SP) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David. (Técnico: Renato Gaúcho)

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Cédric, Alan Franco, Sabino e Wendell; Danielzinho, Bobadilla e Cauly; Artur, Luciano e Calleri (Técnico: Roger Machado)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias