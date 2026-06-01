Marrocos x Madagascar: onde assistir ao jogo do adversário do Brasil na Copa do Mundo

As equipes se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo

Dia 01/06/2026
19:30
As equipes se enfrentam em amistoso internacional (Foto: Arte/Lance!)
Nesta terça-feira (2), Marrocos e Madagascar se enfrentam às 14h (de Brasília), no Stade Prince Moulay Abdallah, em Rabat, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Como chegam as equipes para o jogo?

Marrocos entra em campo para um de seus últimos testes antes da estreia na Copa do Mundo. Atuando diante da torcida, os Leões do Atlas buscam manter a boa sequência de resultados e aprimorar o entrosamento da equipe comandada por Mohamed Ouahbi, que assumiu o cargo em março deste ano.

Desde a chegada do treinador, os marroquinos permanecem invictos. Nos compromissos mais recentes, a seleção venceu Burundi por 5 a 0, superou o Paraguai por 2 a 1 e empatou com o Equador por 1 a 1. Com uma geração consolidada e atletas que atuam nos principais centros do futebol europeu, a expectativa é de força máxima no amistoso.

Classificado para a Copa do Mundo, Marrocos integra o Grupo C do torneio e terá pela frente Brasil, Escócia e Haiti na fase de grupos. O duelo contra Madagascar será uma oportunidade importante para ajustar detalhes antes do início da competição.

Do outro lado, Madagascar encara o amistoso como uma chance de ganhar experiência diante de uma das seleções africanas mais fortes da atualidade. A equipe não conseguiu vaga para o Mundial de 2026, mas segue trabalhando na evolução do elenco sob o comando de Corentin Martins.

Os visitantes alternaram resultados recentemente, com vitória sobre o Quirguistão, empate em outro compromisso internacional e derrota para a Guiné Equatorial. A tendência é de uma postura mais cautelosa diante da superioridade técnica dos marroquinos, explorando principalmente os contra-ataques.

Tudo sobre Marrocos x Madagascar (onde assistir, horário e local)

FICHA TÉCNICA

Marrocos 🆚 Madagascar
Amistoso Internacional

📆 Data e horário: terça-feira, 2 de junho de 2026, às 14h (de Brasília).
📍 Local: Stade Prince Moulay Abdallah, em Rabat, Marrocos.
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Marrocos
Bounou; Hakimi, Aguerd, Diop e Mazraoui; El Aynaoui, Ounahi e El Khannouss; Brahim Díaz, Saibari e El Kaabi.
Técnico: Mohamed Ouahbi.

🟢 Madagascar
Dupire; Rabemanantsoa, Kari, Tremoulet e Morgan; Raveloson, N'zi e Ilaimaharitra; Abdallah, Randrianantenaina e Caddy.
Técnico: Corentin Martins.

