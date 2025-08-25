Botafogo x Santos: onde assistir e escalações da final do Brasileirão Feminino A2
Equipes jogam a ida no Nilton Santos e a volta na Vila Belmiro
Botafogo e Santos se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h, pelo jogo de ida da final do Brasileirão Feminino A2. A partida será no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e terá transmissão da TV Brasil.
Ficha do jogo
Ambas as equipes já garantiram a classificação para a Série A1 em 2026 e agora a disputa é pelo título. A volta será na Vila Belmiro, em Santos, no dia 30, às 15h.
➡️ Tudo definido! Quatro clubes garantem acesso à primeira divisão do futebol feminino
➡️ Base, Scout e Nilton Santos: os planos do Botafogo para crescer no futebol feminino
Ingressos para a final do Brasileirão Feminino A2
A entrada para os torcedores que forem ao Nilton Santos será gratuita. A torcida do Botafogo deverá acessar o estádio pelo setor Leste Inferior, enquanto a do Santos será pelo setor Sul.
Como chegar ao Estádio Nilton Santos
O Nilton Santos está localizado no bairro de Engenho de Dentro, na Rua José dos Reis, 425, zona norte do Rio de Janeiro. Veja as principais opções de transporte:
Metrô + Trem
A estação mais próxima do estádio é Engenho de Dentro, que faz parte da linha de trem da SuperVia. Para quem está usando o metrô, é possível fazer a integração na estação Central do Brasil e seguir de trem até a estação Engenho de Dentro, que fica a poucos minutos de caminhada do estádio Nilton Santos.
Ônibus
Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio Nilton Santos, facilitando o acesso a partir de diferentes pontos da cidade. Algumas das principais linhas que atendem ao estádio incluem as linhas 238, 254, 277, 353, 606, 636 e 680, além de outras que circulam nas avenidas próximas, como a Dom Hélder Câmara.
Carro
O estádio possui um estacionamento oficial, o Estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas. No entanto, devido à grande demanda em dias de jogos, é recomendável chegar cedo para garantir uma vaga. O acesso de veículos pode ser feito também pela Rua Piauí e Avenida Dom Hélder Câmara.
Onde ficam os portões do Estádio Nilton Santos e como chegar
O Estádio Nilton Santos possui vários portões organizados por setores, permitindo a separação eficiente do público. Confira abaixo os principais portões e suas localizações:
Como chegar ao Portão Leste do Nilton Santos
Este é o portão principal e mais utilizado, sendo o acesso para torcedores que estão nas arquibancadas e setores populares pela Rua Doutor Padilha.
Portão Sul
Portão destinado à torcida visitante e à entrada de serviços e autoridades em dias de grandes eventos, pela Rua Arquias Cordeiro.
➡️ Mais informações sobre o acesso ao estádio Nilton Santos
Caminhos de Santos e Botafogo até a final do Brasileirão Feminino A2
As equipes estavam no Grupo A na primeira fase e se enfrentaram na 5ª rodada. Em Jundiaí-SP, as Sereias venceram por 3 a 1, mantendo uma invencibilidade que carregam até a final. Já as Gloriosas, conheceram sua primeira e única derrota da competição.
Além de terem se enfrentado, os times jogaram contra Atlético-MG, Minas Brasília, Taubaté, Vasco, Avaí Kindermann e São José. No Grupo B, estavam Fortaleza, Vitória, Mixto, Ação, Itacoatiara, Paysandu, Atlético Rio Negro e Remo.
Classificado na liderança, o Santos enfrentou o Ação nas quartas de final, avançando com duas vitórias (por 1 a 0 e 2 a 1) e garantindo o acesso de volta para a Série A1. Na semi, eliminou o Atlético-MG nos pênaltis. Na Arena MRV, perdeu por 1 a 0, mas venceu por 2 a 1 na Vila Belmiro e, nas penalidades, por 5 a 4.
Já as Gloriosas, passaram na vice-liderança e, valendo a vaga na elite, venceram o Mixto nos dois jogos (2 a 1 e 5 a 2). Na semifinal, fizeram dois jogos duros contra o Fortaleza, empatando nas duas ocasiões e passando nos pênaltis por 5 a 3. Partida, inclusive, que gerou polêmica por conta de um gol mal anulado das Leoas.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!
BOTAFOGO X SANTOS
FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO A2 2025
- 📆 Data e horário: domingo, 26 de agosto, às 21h (horário de Brasília)
- 📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
- 📺 Onde assistir: TV Brasil
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Léo Goulart): Michelle, Fran Bonfanti, Grazy, Thaiane, Natane; Bebê (Tefinha), Basílio, Bia, Tipa, Carol, Jullia
SANTOS (Técnico: Caio Couto): Stefane, Leidiane, Ana Alice, Pardal, Larissa Vasconcelos, Julia Daltoé, Suzane Pires, Thaisinha, Analuiza, Samara e Laryh.
