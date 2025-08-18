menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Nos pênaltis, Santos vence Atlético-MG e encara Botafogo na final da Série A2 Feminina

Sereias da Vila enfrentam Gloriosas em final inédita

Santos comemora classificação à final da Série A2 Feminina. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)
imagem cameraSantos comemora classificação à final da Série A2 Feminina. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 18/08/2025
23:18
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jogando em casa, o Santos venceu o Atlético-MG por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (18), no jogo de volta da semifinal da Série A2 Feminina, a segunda divisão nacional. Suzane e Thaisinha marcaram os gols das Sereias da Vila, e Hingredy, nos acréscimos, fez o gol mineiro. Nos pênaltis, o Peixe venceu por 5 a 4.

continua após a publicidade

Relacionadas

No jogo de ida, as Vingadoras levaram a melhor e venceram por 1 a 0 na Arena MRV, em Belo Horizonte. Luana Índia marcou o único gol do jogo. Com o triunfo na Vila Belmiro, o placar agregado ficou em 2 a 2.

A cobrança de pênaltis começou com erros do Galo e cobranças seguras das Sereias. Do lado santista, Carol Baiana, Pardal e Laryh acertaram. Julia e Larissa Vasconcelos perderam. Do lado atleticano, Laura Maria e Hingredy perderam, enquanto Karen Cristina, Kélen e Bárbara Melo converteram. Nas alternadas, Nath Pitbull fez, e Stefane defendeu a cobrança do Galo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gols de Santos e Atlético-MG

A equipe santista abriu o placar aos 20 minutos, com a meio-campista Suzane. Fora da área, ela percebe o posicionamento da goleira atleticana e bate colocado, marcando um belo gol na Vila.

No início da segunda etapa, aos 6 minutos, foi a vez de Thaisinha aparecer e garantir a classificação santista. Samara arriscou chute, a goleira espalmou, e a camisa 10 apareceu para completar na área e fazer o segundo gol santista.

continua após a publicidade

No último lance do jogo, a zagueira Hingredy recebeu lançamento e desviou com categoria, fazendo o gol atleticano e levando a partida às penalidades.

➡️ CBF define datas e horários das semifinais do Brasileirão Feminino

Final da Série A2 Feminina

A final da Série A2 Feminina está marcada para o dia 30 de agosto, ainda a ser confirmada pela CBF. Santos e Botafogo, donos das melhores campanhas do torneio, disputam o título em dois jogos. As Sereias terão a vantagem de decidir a volta em casa.

➡️ Após erro, Fortaleza planeja entrar com representação contra arbitragem da Série A2

Santistas comemoram gol diante do Botafogo, pela Série A2. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)
Santistas comemoram gol diante do Botafogo, pela Série A2. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias