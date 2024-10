Nilton Santos: como chegar e onde é cada portão

O Estádio Nilton Santos, também conhecido como Engenhão, é a casa do Botafogo no Rio de Janeiro. Veja como chegar e onde estão localizados os portões de entrada. (Foto: Botafogo FR)







Publicada em 31/10/2024

O Estádio Nilton Santos, popularmente conhecido como Engenhão, é um dos maiores estádios do Rio de Janeiro e a casa do Botafogo. Além de ser um importante palco para os jogos de futebol, o estádio recebe eventos culturais e shows internacionais. Com capacidade para mais de 44 mil pessoas, o estádio oferece uma estrutura moderna e é fundamental para torcedores e visitantes saberem como chegar e onde estão localizados os portões para garantir um acesso organizado.

Como chegar ao Estádio Nilton Santos

O Nilton Santos está localizado no bairro de Engenho de Dentro, na Rua José dos Reis, 425, zona norte do Rio de Janeiro. Veja as principais opções de transporte:

Metrô + Trem

A estação mais próxima do estádio é Engenho de Dentro, que faz parte da linha de trem da SuperVia. Para quem está usando o metrô, é possível fazer a integração na estação Central do Brasil e seguir de trem até a estação Engenho de Dentro, que fica a poucos minutos de caminhada do estádio Nilton Santos.

Ônibus

Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio Nilton Santos, facilitando o acesso a partir de diferentes pontos da cidade. Algumas das principais linhas que atendem ao estádio incluem as linhas 238, 254, 277, 353, 606, 636 e 680, além de outras que circulam nas avenidas próximas, como a Dom Hélder Câmara.

Carro

O estádio possui um estacionamento oficial, o Estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas. No entanto, devido à grande demanda em dias de jogos, é recomendável chegar cedo para garantir uma vaga. O acesso de veículos pode ser feito também pela Rua Piauí e Avenida Dom Hélder Câmara.

Onde ficam os portões do Estádio Nilton Santos e como chegar

O Estádio Nilton Santos possui vários portões organizados por setores, permitindo a separação eficiente do público. Confira abaixo os principais portões e suas localizações:

Como chegar ao Portão Leste do Nilton Santos

Este é o portão principal e mais utilizado, sendo o acesso para torcedores que estão nas arquibancadas e setores populares pela Rua Doutor Padilha.

Portão Norte

Esse portão dá acesso ao setor norte do estádio, que inclui camarotes e áreas VIP, pela Rua das Oficinas.

Como chegar ao Portão Oeste do Nilton Santos

Acesso ao setor oeste, utilizado também por visitantes em algumas ocasiões, pela Rua José dos Reis.

Portão Sul

Portão destinado à torcida visitante e à entrada de serviços e autoridades em dias de grandes eventos, pela Rua Arquias Cordeiro.

Dicas para facilitar o acesso